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В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса
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В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.
Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.
Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.
Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.
После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»
После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.
Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
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Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости».
По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене».
Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Путин заявил о продолжении развития России
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.
«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – передает ТАСС слова президента на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».
Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».
По словам Путина, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Россией наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены.
«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», – сказал Путин.
«Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи», – подчеркнул президент России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.
«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Войска ДНР освободили 37 населенных пунктов и вошли в Волноваху
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Группировка войск Донецкой народной республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что освобождено 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева.
«По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.
ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов
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Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков.
По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.
Текст размещен в думской электронной базе.
«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке.
Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства».
«Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС.
Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.
Путин объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева
Президент России Владимир Путин по телефону аргументированно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону существенную роль неонацистов в государственной политике Киева, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», – сказано в сообщении.
Также Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации»
Ранее сообщалось, что Макрон также обсудил ситуацию на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.
«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.
«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».
«Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.
Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.
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Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»
Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР.
«Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».
Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин заявил, что горд быть частью сильного многонационального народа России
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Президент России Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего и сильного народа России.
«Я – русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня – Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», – цитирует его ТАСС.
Глава заявил, что нельзя перечислить все 300 национальных и этнических групп России, он горд быть часть «могучего, сильного, многонационального народа».
«Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», – добавил глава государства.
Эти слова Путин произнес на совещании с постоянными членами Совета безопасности после того, как объявил
о подписании указа о присвоении звания Героя России старшему лейтенанту Воздушно-десантных войск Нурмагомеду Гаджимагомедову.
Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко.
Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР
Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Путин поздравил Горбачева с 91-летием
Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву.
Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990).
В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе.
«В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.
Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил
США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром.
По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.