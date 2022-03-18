Сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах

Болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс».

Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим – это дайте миру шанс», передает РИА «Новости».

Встреча в Белграде завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1, однако по сумме двух матчей в четвертьфинал вышел «Рейнджерс».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности. ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.