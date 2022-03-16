Путин: Империи лжи Запада бессильна против правды

Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – передает слова президента ТАСС.

По словам главы страны, против России сейчас развернута массированная атака в киберпространстве, развязана кампания, где задействованы соцсети и западные СМИ.

«Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы», – заявил Путин, он также вспомнил разрешение компании Meta публиковать призывы к убийствам россиян.