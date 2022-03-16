США, Германия и Франция исключили военное противостояние НАТО с Россией

Бесполетная зона над Украиной означала бы вероятность военного противостояния НАТО с Россией, военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона.

«Мы не будем устанавливать бесполетные зоны над Украиной. Это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолетами», – приводит ТАСС слова канцлера Германии, сказанные политиком на форуме, организованном Die Welt.

«С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками мы едины во мнении, военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно. Никто не может этого хотеть», – сказал Шольц.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что несмотря на давление со стороны Киева и американских законодателей, президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.

«Верно и то, что президент [США Джо Байден] должен рассматривать решения сквозь призму наших национальных интересов безопасности и глобальных интересов безопасности. И он продолжает считать, что бесполетная зона была бы эскалационным шагом, способным привести к войне с Россией», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Не думаю, что многие выступают за это сейчас на Капитолийском холме, – добавила Псаки. – Но мы, конечно, понимаем, что президент [Украины Владимир] Зеленский призывает к этому».

Напомним, в прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.

5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

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