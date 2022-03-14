Волонтеры Победы начали набор добровольцев Дня Победы

Тысячи добровольцев смогут внести свой вклад в организацию праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова).

«Сегодня мы объявляем старт набору волонтеров ко Дню Победы, в первую очередь, это сопровождение парадов Победы и «Бессмертного полка». Два года очный формат Бессмертного полка не проводился. Но нам всем его не хватает. Это непередаваемая атмосфера, эмоции, когда ты идешь плечом к плечу с людьми, для которых Великая Победа – не просто страница в истории, поешь военные песни, от которых мурашки по коже, – это не заменит ничего», – приводятся слова Занко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По ее словам, допускается возможность проведения Бессмертного полка в традиционном формате. «Но еще идет обсуждение с «Бессмертным полком России». Итоговое решение будет принято позднее. Тем не менее волонтеров начинаем набирать и готовить уже под два формата: традиционный и онлайн», – добавила Занко.

Также добровольцы смогут помочь в поздравлениях ветеранов и организации таких международных акций, как «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», благоустройство памятных мест и воинских захоронений и других.

Занко подчеркнула, что именно сегодня, с учетом сложившейся ситуации, важно помнить свою историю и сохранять историческую правду.

«Наша миссия – сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы эта трагедия никогда не повторилась снова, чтобы люди уважительно относились к другим национальностям, чтобы не возродился нацизм. (…) Поэтому сегодня мы даем старт набора в команду волонтеров Дня Победы. Это не только возможность вспомнить историю, это возможность внести свой вклад в сохранении исторической памяти, это возможность успеть сказать «спасибо» лично нашим Героям», – подчеркнула Занко.

Также было объявлено о начале набора на Всероссийский конкурс «Послы Победы», победители которого станут соорганизаторами Парада Победы на Красной площади в Москве.

Певец Денис Майданов отметил, добровольцам из регионов конкурс дает уникальный шанс не просто попасть на Красную площадь, а принять непосредственное участие в одном из самых грандиозных событий – Параде Победы.

«Могли ли мы представить, уже победив нацизм в 1945-м, что нам придется с ним столкнуться вновь, в братской Украине. Сейчас время неравнодушных людей. Что такое быть патриотом? Это значит быть нужным своей стране. Та связь времен и поколений, которую сохраняют Волонтеры Победы, сейчас чрезвычайно важна. Я желаю всем добровольцам, чтобы у них не было ни тени сомнений в том, что они делают. Волонтерство сейчас – не просто слова и мысли, а конкретные дела на благо Родины. Рад, что молодежь сегодня осознает свою значимость. Сегодня важна общая победа. Победа духа нашего народа-победителя!» – отметил Майданов.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова рассказала, как будет проходить подготовка добровольцев ко Дню Победы, и презентовала новый проект, который пройдет в течение года при поддержке Фонда президентских грантов.

«День Победы для нашего Движения – это не только одна из главных памятных дат. Это большое количество мероприятий, акций, посещение ветеранов, большая просветительская работа. И одной из важных задач является подготовка как новеньких, так и более опытных волонтеров к этой работе. В этом году мы систематизировали все методические материалы, привлекли экспертов и запустили Международную онлайн-школу волонтеров сферы сохранения исторической памяти», – поделилась Рябова.

Участникам проекта расскажут об истории добровольчества, как формировать команду таких же неравнодушных, оказывать помощь ветеранам, создавать исторический контент, рассказывать об истории с помощью интерактивных форматов и проводить массовые мероприятия.