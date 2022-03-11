В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или другие поставки в Россию долларовых банкнот, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.

В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.