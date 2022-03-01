Эксперты объяснили согласие Зеленского вести переговоры в Гомеле

«Украина использует любые возможности, чтобы максимально потянуть время и перегруппировать силы», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя первый раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии. Ранее президент Украины предлагал провести встречу в Венгрии, Турции или Польше.

«Изначально Гомель, как место для переговоров, выбрала сама Украина. Однако потом украинская сторона стала кричать про Будапешт, Стамбул и Варшаву», – напомнил донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Более того, сегодня Зеленский заявил, что встреча состоялась по инициативе российской стороны. То есть два дня назад он просил о начале переговоров на любой площадке и был готов говорить о нейтралитете страны, а когда Россия отправила свою делегацию на переговоры в Белоруссию, он изменил риторику, – пояснил эксперт. – Получается, что Зеленский сам не знает, чего хочет – он явно в панике и в истерике».

В свою очередь политолог Владимир Скачко считает, что Зеленский в ожидании указаний от своих западных кураторов использует любые возможности, чтобы максимально потянуть время и перегруппировать силы. Кроме того, по словам эксперта, он может ожидать еще большей мобилизации и консолидации Запада.

«С украинской стороны на переговоры поехали абсолютно случайные люди, лишенные любых полномочий. Они даже здравого смысла лишены. О чем можно было разговаривать с Арахамией, который пришел на международные переговоры в бейсболке? Обе стороны преследовали свои цели – получить передышку, новое реноме как миротворцев, но заниматься при этом своими делами: Россия – проводить спецоперацию, а Украина – пытаться всячески избежать печального конца этой спецоперации», – заключил Скачко.

Во вторник Зеленский в новом телеобращении выразил недовольство прошедшими накануне переговорами с Россией, передает Лента.ру. Глава Украины заявил, что каждая из сторон озвучила свою точку зрения, однако «пока нет такого результата, который Украина хотела бы получить». При этом Киев получил «некоторые сигналы» от Москвы.

В понедельник в Белоруссии, в Гомельской области состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой было прекращение огня, которая получит дальнейшую «практику развития» на втором раунде переговоров, если они состоятся, передает РИА «Новости».

«Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс, встреча состоится в ближайшие дни. На переговорах делегаций России и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», – заявил глава нашей делегации, помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, каждая из делегаций до второго раунда проконсультируется с руководством своей страны, а следующий раунд пройдет на польско-белорусской границе.

Главный итог переговоров заключается в том, что стороны слышат друг друга, добавил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве», – цитирует его РИА «Новости». По мнению депутата, «формат состоялся».

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