В ДНР предсказали массовую сдачу силовиков ВСУ из «котла» под Донецком

Народная милиция Донецкой народной республики благодаря продвижению на донецком направлении берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, «как это было в свое время под Сталинградом», заявил ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов.

«На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях», – передает РИА «Новости» слова Семенова.

Как сообщил ветеран батальона «Восток», каждый день несколько украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он. «Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения», – рассказал Семенов.

По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений. «Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», – предсказал ветеран батальона «Восток». Семенов затруднился спрогнозировать, сколько времени на это понадобится. «Я могу только сказать о том, что эта задача медленно, но уверенно выполняется», – добавил ветеран батальона «Восток».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.