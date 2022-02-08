|
|
Генсек ООН выступил за мирное решение эскалации вокруг Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему считает, что удастся избежать военных действий в ситуации вокруг Украины, заявил во вторник официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики», – цитирует ТАСС Дюжарика.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
|
|
«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин Зеленскому: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
|
|
Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать
диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают
возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил
возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Порошенко ответил на предложение Путина об убежище в России
|
|
Депутат Рады, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ «по гуманитарным соображениям» словами «разберемся сами».
Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва закрыла вопрос о миротворцах ООН в Донбассе
|
|
Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Ильичев заявил, отвечая на вопрос, считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.
«Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.
-
Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве испугались визита Макрона после встречи с Путиным
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным должен нанести визит в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы, заявил украинский политолог Юрий Романенко.
«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», – передает РИА «Новости» слова Романенко.
В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что Макрон назвал конфликт в Донбассе «украинским». В чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.
Встреча Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским намечена на вторник.
Ранее Путин после переговоров Макроном в Москве прокомментировал недовольство президента Украины Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он говорил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
|
|
Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
-
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле сочли невозможной «сделку» с Францией по Украине
|
|
Россия и Франция не могли заключить никакие «сделки», связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times, передает ТАСС.
«Конечно, Financial Times написала, наверно, по сути неверно, потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство – лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке», – заявил Песков.
Ранее Financial Times сообщило, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, политики якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений. Издание сообщает, что «было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.
CNN узнал причину отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за того, что та не пообещала отказа ФРГ от «Северного потока – 2» даже при «нападении» России на Украину, а также из-за отказа поставлять Киеву оружие, заявил американский журналист, ведущий канала CNN Джейк Таппер.
Таппер написал в Twitter со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», что Зеленский отменил встречу с Бербок якобы потому, что она «отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток – 2», даже если Россия вторгнется, и из-за отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно».
При этом официально это было объяснено «ошибкой в планировании», однако, по словам Таппера, отмена была намеренной.
Он добавил, что, по сведениям источника, «многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада».
-
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку оружия Украине. Также министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике по вопросу поставок оружия. До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.
На фоне этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Между тем президент США Джо Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Путин: Воля народа не является источником власти на Украине
|
|
В феврале 2014 года западные страны поддержали государственный переворот на Украине, с этого момента воля народа не является источником власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти – госпереворот, а не воля народа» – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Путин признал, что затем там проводились выборы, но изначально, подчеркнул президент, власть на Украине была захвачена силой. «Мы разве какие-то операции в Крыму проводили или где-то в нормальной стране с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове даже этого не держали», – продолжил он.
Путин подчеркнул, что Россия после кровавого госпереворота на Украине была вынуждена защищать проживающих в Крыму людей. «Изначально-то власть [на Украине] захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?» – отметил российский лидер.
Он напомнил, что накануне госпереворота было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине при посредничестве представителей Германии, Франции и Польши, однако оно было проигнорировано и не выполнено. «В 2014 году представители нескольких европейских стран поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса – через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не выполняют, а от нас требуют каких-то исполнений? Давайте не будем так играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится», – сыронизировал президент.
В конце января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины заявил, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот.
Днем позже Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Украиной Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Путин рассказал об обещании политического убежища Порошенко
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России.
«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил российский лидер, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», – продолжил Путин.
«Я считаю, что [Порошенко] наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства», – сказал российский лидер. «Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – указал Путин.
Позднее президент РФ уточнил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. «Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене, – сказал Путин. – Я же не шутил, когда говорил: «Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище». По гуманитарным соображениям».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом России
Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российскими ВМФ в Черном море, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Украина подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он.
«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, обсуждалась угроза нападения России на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.
Макрон решил обсудить с Зеленским выполнение Минских соглашений
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
«Только выполнение Минских соглашений может способствовать урегулированию кризиса <…> в сочетании с переговорами в нормандском формате. Мы ожидаем прогресса в этом отношении, и это то, что я намерен обсудить в разговоре с президентом Зеленским», – приводит слова Макрона ТАСС.
Французский лидер подчеркнул, что Минские соглашения должны соблюдаться неукоснительно всеми сторонами и что урегулирование конфликта на Украине может быть только политическим.
«С тех пор, как были подписаны Минские соглашения, никогда не было такого интенсивного присутствия сил РФ у границ Украины, – отметил он. – Когда я говорю о стабильности и деэскалации, это то, что я имею в виду».
Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве заявил, что рассчитывает на проведение саммита лидеров Нормандской четверки в ближайшее время.
«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается, что Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на «ты».
Также Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом. «Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом», – отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что «Укроборонпром» подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, Макрон подтвердил желание президента Украины выполнять минские соглашения. «Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», – сказал он.
Как заметил глава Франции, Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Зеленский добавил, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах. «Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы», – сказал он.
По итогам встречи украинский лидер заявил, что переговоры с французским лидером были содержательными и очень результативными. «В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – заключил Зеленский.
Напомним, в Мариинском дворце в Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины.