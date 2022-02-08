Эксперт: Последовательно проводится мысль, что Украина в НАТО приведет к мировой войне

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал итоги переговоров президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, обратив внимание, что мысль о том, что «Украина в НАТО – это, по сути, мировая война», теперь проводится Москвой последовательно.

«Из того, что сказано на пресс-конференции, пока следующий вывод: российская позиция не изменилась, но [президент России Владимир] Путин расположен и дальше ее обсуждать. Он пребывает в позитивном настроении. Уверен, что ситуация движется в верном направлении. [Президент Франции Эммануэль] Макрон упомянул о «новаторских решениях», то есть нечто на столе имеется. Это нечто, видимо, имеет отношение к Донбассу (Путин неоднократно подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от итогов разговора Макрона в Киеве и вновь указал на безальтернативность Минска, Макрон тоже к нему адресовался) и дальнейшей интерпретации всеми заинтересованными сторонами Минско-Нормандского процесса. В общем, какой-то поиск имеет место. Уже фигурировали гипотезы, что невтягивание Украины в военную систему Запада может быть обеспечено не только заверениями Запада, но и встроенными предохранителями внутри самой Украины. Подчеркивание Путиным ядерной угрозы в случае неудачи творческого поиска – предсказуемый катализатор. Мысль «Украина в НАТО – это, по сути, мировая война» проводится теперь последовательно», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Ранее Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».

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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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