В Норвегии выступили против участия в соревнованиях российских лыжников

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, которые будут проведены на территории страны, текст заявления приводит NRK.

«Сегодня правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии обсудило ситуацию, связанную с вторжением России в Украину, и то, как это повлияет на предстоящие гонки Кубка мира и чемпионат мира в Норвегии. Послание Федерации лыжных видов спорта Норвегии к России и российским лыжникам предельно ясное: мы не хотим их участия», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

«Мы направим в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) четкий сигнал о том, что не хотим, чтобы Россия и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Норвегии в ближайшие недели», – цитирует NRK президента федерации Эрика Ресте.

С 3 по 6 марта в Драммене и Холменколлене пройдут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина, а 17-20 марта - этап Кубка мира по биатлону.

Ранее FIS перенесла все соревнования на территории России, включая Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.