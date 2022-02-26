Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook

Пользователи соцсетей сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Ранее Роскомнадзор уведомил, что начал замедлять трафик соцсети Facebook в России за отказ выполнить требования по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Также сообщалось о частичном ограничении доступа к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению прав и свобод человека, передает РИА «Новости».

Жалобы на работу стали поступать 26 февраля в 13.19 мск. Большая часть пользователей отмечает некорректную работу приложения Instagram (83%), проблемы с профилем (10%), с веб-сайтом (7%).

В работе сети Facebook были замечены 26 февраля загрузка приложения и проблемы с веб-сайтом (38%) и с авторизацией (6%).

Отмечается, что у некоторых пользователей Facebook изз России перестали загружаться картинки, но сама лента обновляется. В случае с Instagram возникает сбой при попытке установить русский язык.