Зеленский предложил премьеру Израиля стать посредником в переговорах с Путиным

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 01:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании по Украине
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский предложил премьеру Израиля стать посредником в переговорах с Путиным
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Украинский президент Владимир Зеленский попросил главу кабмина Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили СМИ.
Financial Times считает, что просьба объясняется отношениями «стратегического партнерства» Израиля и России в Сирии и других местах. Пока нет информации о том, согласится ли Беннет, передает ТАСС.
Тем временем сам Зеленский сообщил, что «говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом». Президент Украины заявил, что договорился с ними о новой значительной помощи Украине.
Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что Зеленский может обсудить с российской стороной нейтральный статус Украины вместе с четким пакетом гарантий по безопасности. Как заявил Подоляк, «это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня», передает УНИАН.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
Стало известно о приказе разведчикам поймать Турчинова
Российские разведчики якобы получили приказ помешать покинуть Украину экс-главе СНБО страны и лидеру штаба партии «Европейская солидарность» Александру Турчинову.
Турчинова якобы планируется показательно судить за военные преступления на Украине и развязывание войны на востоке страны, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны России.
Напомним, Турчинов призывал признать «террористическими организациями» Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба России.
Также он оскорблял украинцев, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, он называл их «рабами».
В социальных сетях Турчинову дали прозвище «кровавый пастор». В 2014-2015 годах Турчинов отдал приказ о нанесении авиаударов по Донбассу.
Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом
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В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель, успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Силы ВДВ России соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киева с западной стороны, передает РИА «Новости».
«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Минобороны России обратилось к киевлянам
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В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.
До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
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Зеленскому подсказали способ завершить войну
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«Договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и публицист Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
«После всего, что произошло, у Зеленского есть только один выход для прекращения военной операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия. Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По словам эксперта, договариваться о нейтральном статусе Украины можно было бы неделю или две тому назад. «Но Зеленский этот вариант отвергал, а теперь после потерь и сражений Россия вряд ли согласится на меньшее», – пояснил собеседник.
«Однако если украинский президент выполнит условия России, то националисты, несомненно, будут обвинять его в капитуляции. Но какой тут еще вариант – сражаться до последнего украинца, как мечтает Борис Джонсон? Ведь после этого кому-то надо будет эту территорию осваивать и восстанавливать», – добавил политолог.
«Чем бы ни закончилась бойня, которую развязал Зеленский, во всем обвинят его вне зависимости от исхода. А дальше он внутри страны встанет перед угрозой очень серьезных потрясений. Недаром в разгар боев он встречался с актером Шоном Пенном – наверное, подготавливает себе карьеру в Голливуде», – заключил Корнилов.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий, его высказывания прозвучали в выступлении, показанном по каналу «Украина 24» и распространенному в соцсетях. Зеленский заявил, что «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», передает ТАСС. По его словам, «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».
Ранее он также заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. «Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале.
«Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский. «Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги. Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
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В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Минобороны рассказало об уничтоженных самолетах и бронетехнике ВСУ
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Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной
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Россия готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне, заявил глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.
«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», – передает слова Путина РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», – сказал он.
В делегацию войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
Политолог и публицист Владимир Корнилов сказал газете ВЗГЛЯД, что «договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России».
Минобороны: ПВО Украины ночью над Киевом сбила свой же истребитель
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Факел, который видели жители Киева в небе над городом прошлой ночью, появился в результате атаки на украинский истребитель своей же ПВО. Российские военные не наносили ударов по украинской столице, заявил источник в Минобороны России.
«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные силы не наносили», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В МО пояснили, что появление яркого факела над Киевом с последующим его падением на жилой дом объясняется совсем по-другому.
«Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», – объяснили в оборонном ведомстве.
Представитель Минобороны подчеркнул, что аналогия с Великой Отечественной войной у президента Украины Владимира Зеленского, «сделавшего за последние годы все для героизации украинских нацистов», действительно есть.
«Но не с 1941-м, а с ноябрем 1943 года – освобождением Киева Красной армией от немецко-фашистских оккупантов», – сказал он.
Ранее Зеленский заявил о якобы «бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал видео, на котором показаны последствия взрыва националистов на Северо-Крымском канале в Херсонской области.
На кадрах виден разрушенный канал, где националисты подорвали мост и ряд заслонок в Херсонской области.
Отмечается, что без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
Также глава региона рассказал о планах ликвидировать бетонную дамбу, построенную в 2014 году, чтобы лишить Крым питьевой воды.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, несколько гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области уничтожены подрывом, который устроили украинские националисты.
Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.
Минобороны сообщило о случаях расправ националистов над бойцами ВСУ
Националисты устраивают расправы над нежелающими воевать срочниками Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов», – цитирует Конашенкова ТАСС.
В министерстве пояснили, что подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не принимают участие, а батальоны украинских нацистов, напротив, оказывают ожесточенное сопротивление.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Служба безопасности Украины (СБУ) заранее внедрила в штатные воинские части ВСУ группы националистов численностью 25-30 человек, уточнили в Минобороны.
В четверг замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные ведут бои с батальонами украинских националистов. По его словам, карательные батальоны, состоящие в том числе из подразделений запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор*» будут «стоять за спинами всушников и гнать их на убой».
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Российские войска блокировали Конотоп и Сумы
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Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.
По его словам, всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.
Не знавший о начале операции России глава разведки ФРГ застрял в Киеве
Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.
Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
В Сети разоблачили фейк о сбитом на Украине самолете, обстреливавшем жилые дома
Распространявшиеся в Сети кадры якобы боевых действий на Украине оказались роликом из компьютерной игры Arma 3, сообщает Bloomberg.
На видео запечатлен самолет, который якобы ведет огонь по домам и прилегающим территориям, после чего его «сбивают» с земли. Судя по внешним признакам, в ролике отображен американский штурмовик А-10 A-10 Thunderbolt II. Разумеется, подобные летательные аппараты в украинском воздушном пространстве отсутствуют.
Arma 3 — компьютерная игра в жанре тактический шутер с ролевыми элементами.
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Зеленский предложил Путину переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Президент выступил с обращением, в котором также раскритиковал Европу за медленную помощь Украине. Зеленский заявил, что Киев не видит, что Европа собирается что-то делать, передает РИА «Новости».
До этого Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
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