Россия временно приостановила судоходство в Азовском море

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 10:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
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Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали.
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Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе.
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия временно приостановила судоходство в Азовском море
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Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщил источник в морской сфере.
«Временно приостановлено», – передает ТАСС ответ источника на вопрос о режиме судоходства в Азовском море.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность
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Принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно Декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории», – передает ТАСС слова Небензи.
«Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является», – указал постпред России.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин заявил о новом оружии, не имеющем равных в мире
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализме, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добиваться того, чтобы повышалась их эффективность и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта». По его словам, «такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений Российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Путин рассказал о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении
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Попытки Москвы договориться о нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Путин указал, что после развала СССР «при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно, так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», передает РИА «Новости».
Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в России: «Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем».
По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению, но этого «никогда не получится».
Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении.
«Все тщетно», – заявил Путин.
По словам президента, «по мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее». Кроме того, «в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса».
«Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что освоение Североатлантическим альянсом Украины неприемлемо.
«Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия», – заключил Путин.
Ранее Путин заявлял, что планируемое вступление Украины в НАТО является угрозой для России.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В ДНР заявили об уничтожении большого числа беспилотников ВСУ
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Силовики в Донецкой Народной Республике сбили немало украинских беспилотников, среди них много кустарных, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В основном это небольшие квадрокоптеры, которые переделываются под ударные. Он и разведывательный, и ударный в том числе. Многое количество (было сбито), и фотографии (есть), и обожженные, и целые, разные есть. Вроде несколько дней назад было сообщение о том, что средствами ПВО был сбит один из беспилотников противников. Откуда запускают? Запускают со стороны Украины. Кто именно производитель? Мне трудно сказать. Может быть, это (сделано) кустарным способом, может быть, китайский, допустим», – передает РИА «Новости» слова Басурина.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Болгария подчеркнула ограниченный характер операции России
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что действия российской армии на Украине, по его мнению, будут носить ограниченный характер.
Янев заявил в интервью телеканалу BTV, что «система международных отношений, в том виде как она прописана в Уставе ООН, не работает», и «на данный момент мы изучаем и обсуждаем ситуацию, чтобы быть лучше подготовленными к будущему развитию событий», передает ТАСС.
«Анализ заявления президента России показывает, что он старается не использовать слова «война». Действия российской стороны, вероятно, будут иметь характер ограниченной операции. Поэтому вешать ярлыки и говорить о войне пока рано», – добавил он.
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В России приостановили работы по созданию Ил-112В
В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что «решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования».
Как отметил другой источник в оборонном комплексе, приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик – Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.
«Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально», – пояснил он.
Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков.
«После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена», – сообщил источник.
17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно.
Напомним, в ноябре замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров сообщил, что выяснение причин катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в августе в подмосковной Кубинке, еще продолжается, подобные работы могут занимать годы.
Глава ЕК заявила о намерении привлечь Россию к ответственности из-за Донбасса
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности.
Глава ЕК написала в Twitter, что «мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину, в эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь».
«Мы привлечем Кремль к ответственности», – заявила она.
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу президента Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины.
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В ГСЧС Украины сообщили о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в нескольких областях.
По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, произошло возгорание на складе боеприпасов в селе Ольшаница в Киевской области и на двух военных складах в Днепропетровской области, передает ТАСС.
Зафиксированы возгорания на складе горюче-смазочных материалов в одной из военных частей Хмельницкой области, на военных складах Полтавской и Черкасской областей.
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение.
В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.
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Шольц назвал военные действия на Украине «вопиющим нарушением» международного права
Военные действия на Украине являются вопиющим нарушением международного права, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Телеканал N24 сообщил, что Шольц «считает это вопиющим нарушением международного права», передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу президента Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины.
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Су-30СМ Западного военного округа отработали перехват самолета-разведчика
Истребители Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) провели перехват условного самолета-разведчика условного противника и принудили его к посадке, сообщили в пресс-службе округа.
В ходе учений отрабатывалась защита стратегически важных объектов на Северо-Западе России. Самолет-разведчик был обнаружен и идентифицирован радиотехническими средствами ПВО округа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ЗВО.
«На перехват «нарушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов ЗВО была поднята дежурная пара Су-30СМ», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Истребители засекли цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.
Ранее в середине февраля на белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С в ходе учений «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару.
Работы над Ил-112В обещали продолжить после завершения расследования
Работы над новым транспортным военным самолетом Ил-112В будут продолжены после завершения расследования комиссией катастрофы в августе прошлого года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Вопрос необходимости создания Ил-112В не снимается с повестки, эта машина необходима войскам. После завершения работы комиссии работа по программе будет продолжена», – сообщил источник ТАСС.
По словам источника, работа комиссии по причинам катастрофы нового военно-транспортного самолета Ил-112В в августе прошлого года в Кубинке должна завершиться 20 марта. Он также уточнил, что первоначально завершение работы комиссии по причинам катастрофы Ил-112В планировалось на середину февраля, но затем расследование решено было продолжить.
Ранее источник в ОПК сообщил, что в России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна.
В Польше сочли вероятным прибытие новых подразделений армии США
Власти Польши активно обсуждают с США прибытие в республику новых военнослужащих, планируя принять дополнительные американские подразделения, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский.
«Мы постоянно обсуждаем с США, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран восточного фланга НАТО. Также мы все время говорим об увеличении американского военного присутствия», – передает ТАСС слова Яблоньского.
«Очень вероятно, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории», – указал представитель МИД Польши.
В пятницу министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО. Ранее в Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Напомним, в воскресенье солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий (армии США).
Лукашенко решил собрать совещание с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет оперативное совещание с военными.
Близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что «Лукашенко оперативно собирает совещание с военными, встреча во Дворце Независимости начнется через час».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Белоруссии.
Милиция ДНР заявила о переходе в наступление
Народная милиция ДНР заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и оставляют свои позиции.
В народной милиции ДНР сообщили также, что украинские силовики в спешном порядке покидают Волноваху, передает РИА «Новости».
Ранее города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
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