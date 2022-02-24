Россия временно приостановила судоходство в Азовском море

Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность

Принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно Декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории», – передает ТАСС слова Небензи.

«Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является», – указал постпред России.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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