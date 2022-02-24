США ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 06:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины
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Полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, следует из NOTAM, опубликованного Федеральным авиационным управлением США (ФАУ).
«Полеты гражданских самолетов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы ограничены в связи с угрозами для гражданской авиации», – приводит ТАСС текст сообщения NOTAM – оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационной информации.
Накануне власти Украины временно закрыли аэропорты Харькова и Днепропетровска.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Кулеба объяснил суть украинского «плана Б»
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Если не удастся урегулировать кризис в отношениях с Россией дипломатией, то у Киева есть «план Б» – «сражаться за каждый дюйм земли», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
МИД Украины сообщил, что Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом перед тем, как глава американского государства выступил с заявлением по ситуации в Донбассе и санкциям. Байден заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии» России против Украины, передает РИА «Новости».
Кулеба «отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу». Он также «подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом».
Также Кулеба встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заявил, что «сейчас настало время для введения санкций». «План А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – сказал глава МИД Украины. Он сообщил, что «выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».
Кулеба также сообщил, что власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей. Отвечая на вопрос о возможности эвакуации президента Украины Владимира Зеленского, Кулеба заявил, что тот не оставит свой народ.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Позднее в интервью Fox он заявил: «Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия – ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве». Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска.
Комментируя Будапештский меморандум, Кулеба предположил, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, «если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия».
Кулеба заявил, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага
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Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.
По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.
Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».
Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.
Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.
Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины
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Китайская сторона против любых односторонних санкций, это не лучший способ урегулирования разногласий, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говоря о возможных санкциях Пекина против Москвы по вопросу Украины.
«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – цитирует Чуньин ТАСС.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Также в Британии заявили
, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования».
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Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому вопросу.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине.
«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ». То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Настя Каменских вызвала гнев украинцев «бегством» в Испанию
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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вместе с супругом Алексеем Потапенко (Потапом) уехала в Испанию, рассказала о своем путешествии, но столкнулась с гневом украинцев, раскритиковавших ее за то, что артистка «сбежала» из страны в кризисный момент.
Каменских заявила в Instagram, что «давно ждала и планировала по минутам эту поездку». Она сообщила, что поездка стала «воплощением в жизнь давно запланированного to-do list». В Испанию артисты уехали со своими матерями, передает «РБК-Украина».
Однако комментаторы возмутились, что Каменских обещает поклонникам «песню подарить, находясь «за бугром», пока жители Украины остаются дома «на нервах». Отмечается, что «отпуск» у Каменских начался очень «вовремя». «Прям вы не собирались бежать», – говорится в одном из комментариев. В комментариях отмечают, что «селебрити потихоньку улетают» с Украины. Каменских заявили, что ей следует быть «рядом с поклонниками, на родной земле».
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Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Еще до признания Москвой ДНР и ЛНР, когда США принялись убеждать мир, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, на Украине началась паника, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты принялись улетать из страны чартерными рейсами.
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Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая, и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения народной милиции ДНР и народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию
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Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
Также в МИД страны назвали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является «актом вооруженной агрессии против Киева».
«Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.
Министерство призвало международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Российское посольство на Украине спустило флаги
Посольство России в Киеве спустило флаги, сообщают СМИ.
После начала эвакуации сотрудников российских дипломатических представительств на Украине посольство в Киеве спустило флаги, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
В среду во всех российских дипломатических представительствах на Украине началась эвакуация сотрудников.
Ранее МИД России объявлял об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
СНБО в среду решил ввести на территории Украины режим чрезвычайного положения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Президент Польши допустил запрет для россиян путешествий в Европу
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Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил о возможности блокады путешествий для россиян, если ситуация на востоке Украины обострится.
«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», – цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.
«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», – сказал Дуда.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
В среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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СНБО принял решение о режиме ЧП на Украине
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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести чрезвычайное положение во всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, решение должна утвердить Рада, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения... Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна это решение утвердить в течение 48 минут... На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», – цитирует Данилова РИА «Новости».
По его словам, меры планируется ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации на разной территории страны.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Он добавил, что решение о мобилизации принимается отдельно, сейчас такого решения еще не принято, но его примут в случае необходимости.
Данилов подчеркнул, что в случае необходимости также будет быстро принято решение о введении военного положения, но пока такого решения нет.
Чрезвычайное положение вводится в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.
Предложение о введении такого режима президенту страны подает СНБО или правительство Украины. Режим может быть введен на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий
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Выполнение условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль сказал, что «для независимой, суверенной Украины» и для него самого «как премьер-министра» выполнение этих условий «невозможно», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Правительство Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Верховная рада в среду «будет рассматривать соответствующий пакет». Он не уточнил, какие санкции предложат.
Напомним, Путин заявил, что для урегулирования кризиса вокруг Украины, необходима ее демилитаризация. Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Кроме того, необхдимо признать воссоединение Крыма с Россией. Россия также рассчитывает, что спорные вопросы вокруг Донбасса будут решены в ходе переговоров Киева с ДНР и ЛНР.
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Британия собралась «причинять боль» России
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Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине.
«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 млн долларов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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