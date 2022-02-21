Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России, говорится в сообщении министерства.

«Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют. Проект федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий законопроект. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.



Как сообщила пресс-служба министерства, Минфин предлагает законодательно закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

«Закрепляется определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты», – говорится в сообщении.

Также в законопроекте предусмотрен механизм предоставления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций.

«Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют», – сказано в сообщении Минфина.

Кроме того, Минфин в законопроекте по регулированию криптовалют предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России и рассматривать их только как инструмент для инвестиций.

В Минфине сообщили также, что россияне перед приобретением криптовалюты должны будут проходить онлайн-тестирование, при успешном прохождении можно будет вкладывать до 600 тыс. рублей в год.

«Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках», – пишет ведомство.

«При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», – говорится в сообщении.

«Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам Минфина России», – добавили в Минфине.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство предполагает легализовать обмен криптовалюты на рубли, так же как это происходит с иностранной валютой, а также легализовать майнинг, присвоив этому виду деятельности специальный код.