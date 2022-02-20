CNN: Журналисты телеканала и AFP попали под обстрел в Донбассе

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что его журналисты и их коллеги из Agence France-Presse в субботу во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского якобы попали под обстрел в Донбассе.

«Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины», – приводит текст сообщения американского телеканала ТАСС.

Ранее представитель Елисейского дворца сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.

Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

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