Блинкен предупредил украинцев о «разрушительных последствиях» войны

Война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.

«Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций», – приводит слова Блинкена ТАСС.

По его словам, война стала бы «серьезным вызовом» для международного сообщества. Нынешняя эскалация должна стать «поводом для беспокойства» во всем мире, полагает Блинкен.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны» в Европе.

На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

Незначительный

Средний

Высокий

Очень высокий



В пятницу вечером власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента России заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность отправки миротворцев ОДКБ в зону конфликта в Донбассе с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД