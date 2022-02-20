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Блинкен предупредил украинцев о «разрушительных последствиях» войны
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Война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций», – приводит слова Блинкена ТАСС.
По его словам, война стала бы «серьезным вызовом» для международного сообщества. Нынешняя эскалация должна стать «поводом для беспокойства» во всем мире, полагает Блинкен.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны» в Европе.
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В пятницу вечером власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента России заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность отправки миротворцев ОДКБ в зону конфликта в Донбассе с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
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Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
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Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Зеленский попросил у Запада «безусловные деньги»
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Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
«Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?» – возмутился президент Украины, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.
По его словам, Украине нужно больше оружия и гранты.
«Давайте, помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия. Вкладывайте в нашу экономику. Инвестируйте. Приглашайте свои компании. Дайте нам финансирование. Гранты», – заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах «вторжения России».
«Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Взрывное устройство обнаружено по пути следования автобусов с беженцами в Россию
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Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ЛНР.
По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Позже МГБ ЛНР подтвердили обнаружение заминированного автомобиля в районе Самсоновки.
«На мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», – заявили в правоохранительных органах ЛНР.
Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу
Журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подрались в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов, известный своими антироссийскими взглядами, передает РЕН ТВ.
После Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел – Бутусов подошел к нему и дал пощечину, депутат упал, однако тут же поднялся, повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии, среди них были, в частности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Ранее депутат Рады подрался с охранниками в Одессе.
Началась эвакуация жителей ДНР в Ростовскую область поездами
Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram.
«Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40», – говорится в сообщении.
Отмечаете, что поезда могут вместить более 5 тыс. пассажиров.
Ранее руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы со стороны Киева. В первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста.
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Беженцев из Донбасса решили принять 26 российских регионов
Беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик готовы принять 26 регионов России, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Чуприян сообщил, что «26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принять беженцев)», передает ТАСС.
Всего для размещения беженцев готово свыше 280 пунктов временного размещения (ПВР).
Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.
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Бербок назвала инсценировкой происходящее в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России. Об этом она заявила в Мюнхене по итогам переговоров.
«В течение последних месяцев мы видим на границах России у Украины наращивание войск, которого не наблюдалось со времен холодной войны. Заявления сепаратистов в последние 24 часа идут в соответствии со сценарием, о котором многие предупреждали», – приводит слова Бербок РИА «Новости».
Она заявила, что это «инсценировка для оправдания военного вмешательства».
«Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна», – продолжала министр.
Нарушение суверенитета Украины имело бы для России масштабные последствия – экономические, финансовые, политические, стратегические и персональные, сказал Бербок.
Напомним, ситуация на границе Украины резко изменилась 17 февраля. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
Джонсон заявил о недостаточности санкций для остановки «вторжения на Украину»
Экономических санкций, разработанных западными союзниками, может быть недостаточно для сдерживания «вторжения России» на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», – заявил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, что будет происходить в ближайшие дни, нельзя допустить, чтобы «Россия шантажировала европейские страны», чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния.
Напомним, 17 февраля ситуация в Донбассе обострилась, главы Донецкой и Луганской народных республик объявили на следующий день о мобилизации и эвакуации женщин и детей в Россию.
Зеленский решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он вернется в Киев в этот же день, заявили в офисе украинского лидера.
В Мюнхене Зеленский встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис, передает ТАСС.
При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что, на его взгляд, решение Зеленского ехать на Мюнхенскую конференцию не является мудрым, «но решать ему».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Захарова указала на «чудовищное» игнорирование Байденом жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что российские войска «практически окружили» Украину.
Как заявила Захарова в Telegram, Байдену стоило добавить, что «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». «Самое чудовищное – ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» – заявила она.
Перед этим Захарова отреагировала на заявление министра по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая предложила жителям Донбасса перебраться на подконтрольную Киеву территорию. «Она, правда, забыла используемое президентом Украины обращение «особи», – отметила Захарова.
Кроме того, она напомнила, как президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам – в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе... Для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет».
Напомним, Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Киев якобы пытаются спровоцировать в Донбассе, а Россия планирует вторжение в течение нескольких дней. При этом США не собираются отправлять своих военных на Украину.
Пентагон заявил, что Россия «собрала правильные вещи для успешного вторжения»
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает «блефом» действия России на границе с Украиной.
По мнению главы Пентагона, Россия «собрала правильные – те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада о «вторжении» России на Украину являются пропагандой, фейками и вымыслами.
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