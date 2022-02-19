Мужской лыжный марафон на Олимпиаде перенесли и сократили из-за непогоды

Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой

В Международном олимпийском комитете не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх после скандала с допинг-пробой, заявил глава МОК Томас Бах, который при этом раскритиковал отношение тренеров к спортсменке.

Бах заявил, что были на Олимпиаде «и грустные истории, например, Валиева». Он заявил, что оказался «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление». «С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, как «сражалась» Валиева, «несмотря ни на что, старалась закончить выступление». По словам Баха, «язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс». Он считает, что «ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление».

Бах посетовал на то, «как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он сказал, что это «просто потрясло, это был какой-то жест разъединения». Бах «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке».

«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», – сказал он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации». Он выразил надежду, что «Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины».

Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. МОК выясняет, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком.

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры, – заявил Бах. – Конечно, я обеспокоен ее самочувствием после такого выступления и такого приема ее тренеров. Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену. И мы в контакте с ОКР, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех».

При этом Бах заявил, что в МОК «не хотели, чтобы Валиева участвовала» в Олимпиаде, но «проиграли суд». Он призвал «уважать закон», но отметил, что в МОК «решили не проводить медальную церемонию».

Между тем после проката Валиевой тренер Этери Тутберидзе сперва спросила подопечную, почему та прекратила бороться. «Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – передает ее слова Lenta.ru.

Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.