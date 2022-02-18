В Кремле похвалили работу российских спецслужб Кремль раскрыл местоположение Путина во время субботних учений 18 февраля 2022, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать) – это не публичная информация», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно. «Учения и учебные запуски баллистических ракет – это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск России, Песков отметил, что все учения, происходящие на территории страны, абсолютно прозрачны. «Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не... должны вызывать ни у кого обеспокоенность», – сказал он журналистам. Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР 17 февраля 2022, 14:39

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков. По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит. «Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он. Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ. «Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков. Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы. «А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он. Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него. Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений. Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет 18 февраля 2022, 12:13

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны. «19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. «Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны. Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил. Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах 17 февраля 2022, 14:14

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД. «В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах». Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями. «Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент. Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС. По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом. Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень 17 февраля 2022, 18:50

Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»

Текст: Елена Мирошниченко

Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. «На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости». По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%». «Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства. Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей». Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%. Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции 17 февраля 2022, 13:56 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо принимать самые жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и преступных группировок, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД. В России рады всем, кто приезжает в страну и соблюдает законы страны, относится с уважением к ее культуре и традициям, сказал Путин, передает ТАСС. «Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес – против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры. А любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», – заключил он. В ходе заседания глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что количество выданных мигрантам патентов в 2021 году превысило уровень 2019 года. «Возобновление авиасообщения и частичная отмена на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы», – цитирует министра РИА «Новости». Кроме того, 1 млн мигрантов воспользовались возможностью легализоваться в России. Есть случаи, когда нарушившие в России законы мигранты, выдворенные из страны, меняют у себя на родине паспортные данные и возвращаются. Решением для этого должно стать расширение списка иностранцев, которые в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев при въезде. Иностранцы, включая мигрантов, в прошлом году совершили больше преступлений, чем в позапрошлом, добавил глава ведомства. «Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», – сказал министр. Вместе с этим сократилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. В ФСБ было направлено 180 тыс. материалов по этим делам. Ранее Следственный комитет заявил, что в последнее время преступность мигрантов начала приобретать более острый характер, что вызывает напряжение в обществе, это наблюдается не только в Москве, но и в других городах. Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов граждан 17 февраля 2022, 17:48 Текст: Елена Мирошниченко

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», – цитирует его ТАСС. Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. «Это базовое условие для решения социальных задач», – отметил глава государства. Кроме того, по его словам необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, передает РИА «Новости». «Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики. Такая задача перед правительством поставлена и сегодня обсудим, как она выполняется», – сказал Путин. По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,6%. ЦБ оценил рост экономики страны в прошлом году в 4,7%. Росстат опубликует свою предварительную оценку в пятницу, 18 февраля. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Путин обсудил с премьером Японии ситуацию вокруг Украины 17 февраля 2022, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Киодо. Позже Кисида на пресс-конференции заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он напомнил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины, передает РИА «Новости». «Я провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы», – заявил японский премьер. Ранее в Кремле заявили, что Путин разъяснит позицию России касательно ситуации вокруг Украины, если для Кисиды эта тема представляет первоочередное значение. Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию 17 февраля 2022, 17:11 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания к Федеральному собранию. «Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», - сказал Путин на встрече с членами правительства, передает ТАСС. Обращаясь к участникам совещания, он подчеркнул, что важно показать направление развития страны, ее экономики и базу, на которой будет решаться главная задача по повышению благосостояния граждан. По словам Путина, российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень. «Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – передает РИА «Новости» его слова. Также российский лидер добавил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России. Так, по его словам, серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира. «Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше», – отметил Путин. Президент привел для сравнения данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне – 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», – добавил он. При этом Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. «Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас», – сказал он на совещании по экономическим вопросам. По мнению президента, здесь значимую роль играют и правительство, и ЦБ, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики». Кремль спросили о здоровье внуков Путина 17 февраля 2022, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом. Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС. На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом». Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков 17 февраля 2022, 15:07 Текст: Вера Басилая

Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД. «Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения». «Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции - все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства. Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность. Колокольцев доложил Путину о снижении числа убийств вдвое 17 февраля 2022, 14:51 Текст: Алексей Дегтярёв

Число убийств, покушений на убийство и количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось в России вдвое за последние десять лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании с президентом Владимиром Путиным. «За последние десять лет количество убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось наполовину. Разбоев – на 76%, грабежей – на 71%. Квартирных краж – на 69%, хищений транспортных средств – на 79%», – цитирует Колокольцева ТАСС. По его словам, эти показатели достигнуты не только благодаря работе полицейских, но и указывают на стабильное развитие общества и страны. «Фиксируем уменьшение уголовных деяний с применением оружия на 11%, а за последние 10 лет – почти на четверть», – приводит слова Колокольцева РИА «Новости». За 10 лет также снизилась аварийность на треть. В 2021 году получилось «закрепить тенденцию снижения количества ДТП, погибших и раненных в них граждан». Количество аварий с участием пьяных водителей уменьшилось на 15%. Путин: Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции 17 февраля 2022, 17:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин направил студентам поздравления с Днем российских студенческих отрядов и приветствовал участников форуме отрядов «ТрудКрут». «Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны», – говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля. «Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей», – добавил президент. Путин отметил, что убежден в том, что форум «ТрудКрут» пройдет на высоком творческом уровне, предоставит отличные возможности для участия в содержательных дискуссиях и круглых столах, организованных известными общественными деятелями и руководителями крупных компаний. «И конечно, студенты и выпускники вузов и ссузов познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил российский лидер. Путин призвал гарантировать права и свободы граждан России 17 февраля 2022, 14:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД. «Опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан», – передает ТАСС слова Путина об использовании расширенных полномочий полиции. Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Путин назвал борьбу с бедностью одним из важнейших вопросов 17 февраля 2022, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать, является борьба с бедностью, указал президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по экономическим вопросам с правительством. «Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений», – цитирует его ТАСС. Президент также прокомментировал оценки дополнительных доходов. «Коллеги некоторые говорят о возможности выделить на эти цели триллион рублей, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет то полтора триллиона, то 1,4 триллиона, Минфин говорит триллион. Соответственно, от этого исходят, считая, сколько мы должны будем направить средств на выполнение наших социальных обязательств, растущих наших социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации в целом и у нас, и в мире», – сказал он. Путин отметил, что текущее совещание «это лишь первый подход к снаряду». Запланировано также обсуждение на площадке правительства. По его словам, наравне с социальными обязательствами не меньшее значение с точки зрения развития экономики в целом имеют инфраструктурные проекты. На их реализацию президент также попросил обратить особое внимание. Путин анонсировал следующее совещание по подготовке послания Федеральному собранию «через неделю». Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%. Путин назвал приоритет работы МВД 17 февраля 2022, 13:39 Текст: Алексей Дегтярёв

Приоритетом Министерства внутренних дел должна быть борьба с криминалом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства. «Важнейший приоритет – активная, наступательная борьба с криминалом», – цитирует Путина ТАСС. Также глава государства призвал правоохранителей существенно повысить раскрываемость преступлений. «В прошлом году в федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам», – сказал он. Путин подчеркнул, что серьезнейшей нагрузкой на систему министерства стала коронавирусная инфекция. «Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, да и вот сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, почти что половина заболели», – приводит слова президента РИА «Новости». Вместе с тем, отметил глава государства, система МВД действует устойчиво и надежно. Он также призвал МВД укрепить звено участковых. «Приближается столетие службы участковых уполномоченных. Обращаю внимание руководства МВД, нужно не только, что называется, провести юбилейные мероприятия, но и принять дополнительные решения, направленные на укрепление участкового звена», – сказал Путин. В октябре в 2021 года В МВД сообщали, что за 10 месяцев прошлого года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей. В результате преступлений погибли более 17 тыс. человек.