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Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
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В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.
Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах
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Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
«В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах».
Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями.
«Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент.
Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС.
По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах
Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом.
Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень
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Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».
«Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».
Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции
Необходимо принимать самые жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и преступных группировок, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
В России рады всем, кто приезжает в страну и соблюдает законы страны, относится с уважением к ее культуре и традициям, сказал Путин, передает ТАСС.
«Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес – против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры. А любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», – заключил он.
В ходе заседания глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что количество выданных мигрантам патентов в 2021 году превысило уровень 2019 года. «Возобновление авиасообщения и частичная отмена на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы», – цитирует министра РИА «Новости».
Кроме того, 1 млн мигрантов воспользовались возможностью легализоваться в России. Есть случаи, когда нарушившие в России законы мигранты, выдворенные из страны, меняют у себя на родине паспортные данные и возвращаются. Решением для этого должно стать расширение списка иностранцев, которые в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев при въезде.
Иностранцы, включая мигрантов, в прошлом году совершили больше преступлений, чем в позапрошлом, добавил глава ведомства.
«Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», – сказал министр.
Вместе с этим сократилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. В ФСБ было направлено 180 тыс. материалов по этим делам.
Ранее Следственный комитет заявил, что в последнее время преступность мигрантов начала приобретать более острый характер, что вызывает напряжение в обществе, это наблюдается не только в Москве, но и в других городах.
В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов граждан
Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», – цитирует его ТАСС.
Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. «Это базовое условие для решения социальных задач», – отметил глава государства.
Кроме того, по его словам необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, передает РИА «Новости».
«Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики. Такая задача перед правительством поставлена и сегодня обсудим, как она выполняется», – сказал Путин.
По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,6%. ЦБ оценил рост экономики страны в прошлом году в 4,7%. Росстат опубликует свою предварительную оценку в пятницу, 18 февраля.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов.
Путин обсудил с премьером Японии ситуацию вокруг Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Киодо.
Позже Кисида на пресс-конференции заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он напомнил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины, передает РИА «Новости».
«Я провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы», – заявил японский премьер.
Ранее в Кремле заявили, что Путин разъяснит позицию России касательно ситуации вокруг Украины, если для Кисиды эта тема представляет первоочередное значение.
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», – передает его слова ТАСС.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания к Федеральному собранию.
«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», - сказал Путин на встрече с членами правительства, передает ТАСС.
Обращаясь к участникам совещания, он подчеркнул, что важно показать направление развития страны, ее экономики и базу, на которой будет решаться главная задача по повышению благосостояния граждан.
По словам Путина, российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.
«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – передает РИА «Новости» его слова.
Также российский лидер добавил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России.
Так, по его словам, серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира. «Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше», – отметил Путин.
Президент привел для сравнения данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне – 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», – добавил он.
При этом Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. «Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас», – сказал он на совещании по экономическим вопросам.
По мнению президента, здесь значимую роль играют и правительство, и ЦБ, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики».
Кремль спросили о здоровье внуков Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС.
На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом».
Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.
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Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков
Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
«Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека
Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».
«Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции - все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.
Колокольцев доложил Путину о снижении числа убийств вдвое
Число убийств, покушений на убийство и количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось в России вдвое за последние десять лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«За последние десять лет количество убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось наполовину. Разбоев – на 76%, грабежей – на 71%. Квартирных краж – на 69%, хищений транспортных средств – на 79%», – цитирует Колокольцева ТАСС.
По его словам, эти показатели достигнуты не только благодаря работе полицейских, но и указывают на стабильное развитие общества и страны.
«Фиксируем уменьшение уголовных деяний с применением оружия на 11%, а за последние 10 лет – почти на четверть», – приводит слова Колокольцева РИА «Новости».
За 10 лет также снизилась аварийность на треть. В 2021 году получилось «закрепить тенденцию снижения количества ДТП, погибших и раненных в них граждан». Количество аварий с участием пьяных водителей уменьшилось на 15%.
Путин: Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции
Президент России Владимир Путин направил студентам поздравления с Днем российских студенческих отрядов и приветствовал участников форуме отрядов «ТрудКрут».
«Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны», – говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.
«Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей», – добавил президент.
Путин отметил, что убежден в том, что форум «ТрудКрут» пройдет на высоком творческом уровне, предоставит отличные возможности для участия в содержательных дискуссиях и круглых столах, организованных известными общественными деятелями и руководителями крупных компаний.
«И конечно, студенты и выпускники вузов и ссузов познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил российский лидер.
Путин призвал гарантировать права и свободы граждан России
Опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.
«Опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан», – передает ТАСС слова Путина об использовании расширенных полномочий полиции.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.