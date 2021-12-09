Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил

В готовности к боевому применению в России находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС), сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств.

«В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Герасимова, «в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард»

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава», – сказал начальник Генштаба.

Он уточнил также, что сейчас «продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности».

«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», – заявил начальник Генштаба.

Одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооруженных сил Герасимов назвал поддержание высокой боевой готовности ядерной триады.

Он отметил, что «в складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны».

«В течение года Вооружёнными силами решались задачи по повышению боевого потенциала, в том числе за счёт оснащения современными образцами вооружения и военной техники, совершенствования управления войсками и оружием, а также подготовки личного состава», – сказал Герасимов.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС).

«Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы», – сказал Герасимов.

Он уточнил, что соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения.

«Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба.

«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета», – сказал Герасимов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения.