Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Основной темой обсуждения стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также обсуждалось развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, передает РИА «Новости».

«Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам», – добавил Песков.

Также глава государства проинформировал членов Совбеза о международных контактах на этой неделе

«Путин подробно проинформировал участников совещания о своих контактах с зарубежными коллегами – и очными, и телефонными, которые состоялись за истекающую неделю, которая была весьма и весьма богата на эти контакты», – сказал представитель Кремля.

Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.

Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.