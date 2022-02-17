В ОБСЕ созвали спецзаседание из-за ситуации вдоль российско-украинской границы

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле назвали все даты «вторжения» на Украину безответственными фейками и вбросами
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Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
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Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ОБСЕ созвали спецзаседание из-за ситуации вдоль российско-украинской границы
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По запросу Украины 18 февраля пройдет совместное спецзаседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации вдоль российско-украинской границы, сообщило председательство Польши в ОБСЕ.
«Украина запросила активировать пункт 16.3 Венского документа: заседание всех государств-участников по поводу необычной военной деятельности. Совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ состоится в пятницу», – сообщило польское председательство, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет вежливо, но настойчиво просить от каждой страны ОБСЕ ответа на запрос по неделимости безопасности.
До этого президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
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Шарий: Если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет
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«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы, а он либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. В среду Зеленский своим указом ужесточил санкции против портала Шария и независимого онлайн-издания «Страна».
«Персональные санкции против меня, моей супруги и ее мамы были введены 20 августа прошлого года. Ресурс Sharij.net был заблокирован решением Совета по нацбезопасности и обороне и указом Зеленского. Теперь еще и «ужесточение», – отметил медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.
«Единственное, что могу сказать – во главе этого государства стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества», – добавил Шарий.
Те люди на Западе, которые в свое время «вписывались», например, за основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и устраивали другие выборочные кампании протеста – молчат, когда украинская власть блокирует независимые медиаресурсы, отметил собеседник. «Похоже, что если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет», – подчеркнул Шарий.
«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы. Уже ушли все инвестиции, государство разваливается, при этом его накачивают второсортным и третьесортным оружием – то, что поставляется, нельзя назвать оружием, а можно назвать металлоломом. В то же время людям нечем платить за коммунальные услуги. А человек, находящийся во главе государства, занимается тем, что либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции, – подчеркнул собеседник. – Одну дорожку занюхал и придумал праздник единения какой-нибудь. Ввиду того, что у нас Северная Корея – 2, должны быть какие-то постоянные празднования, во имя великого кормчего. Вторую дорожку занюхал – и решил ужесточить санкции против «Шарий.нет». Иначе этот абсурд и безумие не объяснить».
В среду Владимир Зеленский своим указом внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информагентства «Шарий.Нет», а также интернет-издания «Страна» (Strana.ua), сообщает ТАСС. Украинский президент предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам.
«Зеленский решил сделать «Стране» подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против нас. Он прописал в новом указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Strana.ua. Впрочем, украинские провайдеры, хотя и далеко не все, и ранее блокировали ресурсы «Страны» «просто по звонку СБУ», отмечают авторы сообщения. Теперь власти решили дополнительно надавить на провайдеров, подчеркнули представители Strana.ua. «Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», – резюмируют авторы сообщения.
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Украинский дипломат призвал «уничтожить» Россию
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Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал в социальной сети Facebook сообщение с призывом «уничтожить» Россию.
Шматов разместил сообщение, в котором предложил 19 декабря (так было в тексте) провести в столице Черногории «марш единства» с Украиной. «Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», – написал Шматов на своей странице в соцсети Facebook, сопроводив пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена».
Впоследствии консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой «Украинцы будут сопротивляться» и поменяв дату мероприятия на 19 февраля. Первоначальный текст доступен в истории правок поста.
В прошлый четверг украинский эксперт призвал ВСУ ударить по российским заводам. В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении»
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Украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль», – написала певица в Instagram.
В посте девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, отметив, что не имеет команды пиарщиков, чтобы противостоять негативу и атаке.
Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».
Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.
Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.
Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.
Минфин США предсказал «глобальные последствия» санкций против России
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Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что санкции против России в случае гипотетического «вторжения» на Украину будут иметь «глобальные последствия».
«Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия», – приводит ТАСС слова Йеллен, сказанные американской чиновницей в интервью Agence France-Presse.
Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится «пакет санкций», направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий «контроль над экспортом». При этом Йеллен упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы «как можно лучше» защитить их от возможных последствий.
При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России для Евросоюза, не подготовлено.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Госдеп открестился от прогнозов о «вторжении» России на Украину
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента, несостоявшееся «вторжение» якобы не означает, что у Соединенных Штатов были неверные данные.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США пригрозили России «быстрым и жестким ответом» на признание ДНР и ЛНР
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Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений и дадут «быстрый и жесткий ответ», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Поддержка этого [обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР] со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках Минских соглашений», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По словам Псаки, такой шаг России означал бы «дальнейший подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезное нарушение международного права».
«Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами», – заявила представитель американского президента. «В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов действий. Я не буду их сейчас перечислять», – сказала Псаки в ответ на просьбу уточнить, как мог бы выглядеть ответ Вашингтона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы России о признании независимости ДНР и ЛНР.
В среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы о возможных договоренностях западных партнеров с Россией за спиной Киева.
«Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия [западных партнеров] с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные президентом Украины в прямом эфире телеканала «Украина-24».
Вместе с тем политик заявил, что наличие таких договоренностей не пугает власти Украины. «Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», – сообщил Зеленский. Как считает политик, центр принятия решений по ситуации вокруг Украины находится в Киеве. «Все решения относительно Украины принимаются именно на Украине, и поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры», – сказал он.
Накануне президент США Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами. Он также пообещал не отправлять американские войска воевать на Украину.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.
На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.
До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.
Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.
Шаманов: Отвод одних наших войск от границы не исключает прибытия других
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«Генштаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов, комментируя отвод российских войск, принимавших участие в учениях неподалеку от украинской границы.
«Американцы знают наши нормативы, но, к сожалению, они уже столько «напридумывали» про эти учения, нагнали жути! Даже посольство из Киева эвакуировали. Не знаю, как они будут выкручиваться», – сообщил депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов. Он рассказал, что в последнее время его близким родственникам звонили знакомые с Украины, встревоженные шумихой вокруг российских учений: «Я неоднократно просил им передать, что никакой войны не будет, что все могут спать спокойно. Дай Бог, чтобы мирное небо было и над нами, и над Украиной – братской нам страной».
«Что касается самих учений, то нам не надо ориентироваться, подстраиваться под мнение Запада по поводу отвода нашей бронетехники. Нам надо делать все, как у нас спланировано. Мы знаем, как и для чего проводятся учения на тех или иных операционных направлениях. У нас есть нормы и правила по подготовке и проведению подобных крупных мероприятий. А в последние годы у нас стало весьма значительным такое явление, как внезапные проверки, которые проводятся на уровне от командиров соединений и выше, вплоть до уровня Верховного главнокомандующего», – сказал Шаманов.
Депутат, который в прошлом возглавлял ВДВ, а также Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил, высоко оценил работу Генштаба по организации всей серии маневров – и «Союзной решимости», проходящей в Белоруссии, и учений Западного и Южного округов, проходивших на территории России. «Как военный, я хочу сказать: Генеральный штаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях: тех, что вызывают у нас озабоченность. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – пояснил генерал.
Шаманов также высоко оценил частичную мобилизацию, а точнее – военные сборы перед началом учений. «Эта мобилизация не предназначалась для полной проверки войск, но была проведена сегментарно. Надо прямо сказать: есть несущественные недостатки. Их надо будет учесть при проведении мероприятий в летний период обучения. Но в целом они были проведены на высоком уровне. И вообще, войска находятся в высокой степени готовности. Так что по итогам учений я бы поставил им твердую четверку», – подчеркнул Шаманов.
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Собеседник не считает, что риски для нашей национальной безопасности возрастут на фоне отвода войск в места постоянной дислокации. «Система так построена, что отвод одних войск не исключает прибытие других. У нас эшелонированная система. Мы же понимаем, что наши зарубежные «партнеры» могут попытаться спровоцировать нас именно на двух этих направлениях, которые я упомянул. Тем более, что они уже столько всего нарушили, что это дает нам моральное и профессиональное право выстраивать свою систему противоборства. Генерал-майор Игорь Конашенков в этой связи уже заявил о том, что у России есть свое видение, как мы будем действовать, если потребуется», – заверил депутат.
Напомним, в среду танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации. Как сообщили в Минобороны, после завершения плановых учений подразделения завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к «совершению марша комбинированным способом» в пункты постоянной дислокации, то есть на расстояние около тысячи километров. По прибытии техника, как сообщается, будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения. Подразделения Южного военного округа также начали возвращаться в пункты дислокации с учений из Крыма.
Возвращение подразделений Южного и Западного округов в места дислокации начались во вторник. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля. В тот же день закончится и совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость – 2022», начатое 10 февраля неподалеку от Бреста. Значительная часть сил для участия в этих маневрах была переброшена из Восточного военного округа России. На Западе эти и другие учения рассматривали как демонстрацию агрессивных намерений России, как угрозу вторжения на Украину с севера, востока и юга.
Как напоминает член экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков, с завершением масштабных учений «Союзная решимость – 2022» «многосерийный сюжет вокруг эскалации российско-украинских отношений не заканчивается». «Так или иначе угроз для национальной безопасности России за период проведения военных сборов меньше не стало. И, к сожалению, единственный гарант неприкосновенности суверенных российских территорий и российских граждан за ее номинальными пределами – это армия, которая и была успешно мобилизована посредством проведения военных сборов», – сказал Кузнеченков.
Министерству обороны, уверен эксперт, необходимо предусмотреть все возможные сюжеты, связанные с потенциальной эскалацией вблизи наших границ. «Самой эффективной реакцией станет дальнейшее расширение присутствия российских военных вблизи территорий потенциального конфликта», – подытожил Кузнеченков.
Захарова ответила постпреду США при ООН «как женщина женщине»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд на требование предоставить доказательства того, что Россия не собирается вторгаться на Украину.
«Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», – написала дипломат в своем Telegram.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Зеленский ужесточил санкции против украинского блогера Анатолия Шария и его жены
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ о введении санкций в отношении блогера Анатолия Шария и членов его семьи, а также издания «Страна». Указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – цитирует документ ТАСС.
Согласно тексту решения, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария и Ольги Шарий, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет».
Также санкции ужесточены против украинского издания «Страна». «Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку СБУ», – говорится в заявлении издания. Там считают, что решение свидетельствует о попытке власти «дополнительно надавить на провайдеров».
Ранее Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил введение санкций против лидера «Партии Шария» Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
Из здания посольства России в Киеве пошел дым
Из посольства России в Киеве идет дым, причины его появления неизвестны, сообщают очевидцы.
Видео с дымящимся зданием опубликовали в Сети, передает издание «Cтрана.ua» в Telegram.
Вместе с тем представитель посольства сообщил, что здание в порядке, пожара, о котором распространилась информация в соцсетях, нет, «ничто не горит», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Киеве идут стычки между силовиками и местными предпринимателями.
Захарова назвала цирком перенос посольства США из Киева во Львов
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Перенос американской дипмиссии на Украине из Киева во Львов является цирком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Привлечь внимание западных кураторов, что они немного разрушают ее (Украины – прим. ВЗГЛЯД) экономику подобными заявлениями и превращают жизнь граждан Украины в настоящий ад, но кто их там слушал, нужно же посольство перенести из Киева во Львов», – заявила она.
Дипломат задалась вопросом, в какую сумму обошелся «цирк» с переносом дипмиссии и якобы уничтожением техники, передает ее слова РИА «Новости».
Захарова предположила, может ли быть связана такая активность Госдепартамента США с необходимостью закупки новых вооружений.
Напомним, посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах переезда.
Глава МИД Франции заявил о крахе норм безопасности в Европе
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Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По мнению главы МИД Франции, слова которого приводит Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями «почти устарели или не имеют значения».
«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», – передает РИА «Новости» слова Ле Дриана.
Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть, как закончатся «маневры» в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия пообещала настаивать на публичном отказе НАТО от принятия Украины
Россия будет настаивать на том, чтобы в НАТО публично отказались от принятия в состав организации Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», – приводит слова Гаврилова РИА «Новости».
Ранее британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства и Партию Brexit, призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса. По его словам, вхождение Украины в состав НАТО не несет никаких преимуществ.
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