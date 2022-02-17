Лавров заявил о намерении России настойчиво просить ответа от стран ОБСЕ по безопасности

Россия будет вежливо, но настойчиво просить от каждой страны ОБСЕ ответа на запрос по неделимости безопасности, сказал глава МИД Сергей Лавров.

«Мы будем все-таки вежливо, но настойчиво, просить от наших западных коллег, чтобы каждый из них ответили в национальном качестве и объяснили, что они сейчас понимают в результате подписанных тогда документов, которых никто не отменял, и как они намерены их выполнять», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что Запад хочет выдернуть из предложений России по безопасности то, что им удобно.

«Сейчас, по крайней мере, в ответе США, ну, и частично в ответе НАТО выражена готовность эти темы сделать предметом переговоров, мы это приветствуем. Но главное для нас - это не выдернуть из пакета какие-то отдельные вещи, и потом говорить, что мы все проблемы решили. Мы не решим этих проблем, пока мы не договоримся по ключевым позициям, от которых зависит безопасность в Европе: это нерасширение НАТО на Восток, это неразмещение ударных вооружений, это уважение той конфигурации военно-политической, которая была в Европе на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО», – сказал министр.

«И в основе наших аргументов лежит... формула неделимости безопасности, согласованная на высшем уровне, из которой Запад хочет выдернуть только одну, устраивающую его часть. Так не пойдет», – пояснил глава МИД.

Он добавил, что Россия самостоятельно будет решать, какими способами обеспечивать свою безопасность.

«Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: «Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить «Северный поток – 2»… Когда говорят немцам «мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью». Также и нам говорят: «Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает», – сказал глава МИД.

«Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность», – призвал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия в четверг направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.