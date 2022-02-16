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16 февраля, среда | Последнее обновление — 22:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной
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Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Россия не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, продолжая сосредоточивать войска на границе.
«Мы этого (деэскалации) не заметили. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», – приводит версию развития событий американского дипломата ТАСС.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя утверждение о том, что Москва якобы планирует начать «вторжение» на территорию Украины в среду, отметил, что войны в Европе редко начинаются в среду, в эту среду атаки не будет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР
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В ночь на среду, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters, центральный офис которого находится в Лондоне, включило на Майдане в Киеве гимн СССР, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Из забавного в «ночь ожидания вторжения»: агентство Reuters зачем-то запустило стрим прямо с Майдана в Киеве. Наверное, реально ждут там увидеть в ближайшие часы «начало войны». Долгое время ничего из ряда вон выходящего на видео не происходило, но потом внезапно заиграл гимн СССР», – сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами как по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину
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Служба эстонской внешней разведки на фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на Украину перенесла дату «вторжения» на конец февраля.
В качестве причины, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы приводят якобы «неготовность армии России», передает РИА «Новости».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», – поясняется в документе разведки Эстонии.
Кроме того, в Эстонии отметили, что действия России на собственной территории никак не скажутся на НАТО и странах Балтии. Тем не менее в разведывательном управлении напомнили о важности сдерживания Москвы при любом раскладе.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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На Украине заявили о готовности Запада закрыть глаза на атаку ВСУ на Донбасс
Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс, заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.
«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», – передает РИА «Новости» слова Гармаша в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
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В случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее «агрессии». Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины)», – заявил президент США в ходе выступления в Белом доме.
«И что касается «Северного потока – 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», – заявил глава Белого дома. По словам Байдена, при таком развитии событий страны Запада «создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились
о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать
одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину
Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.
Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Кремле посоветовали украинцам завести будильник на время «вторжения»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о «вторжении» на Украину рано утром 16 февраля, предложив украинцам завести будильник, чтобы не проспать и «самим убедиться».
Отвечая на вопрос о том, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно, Песков сказал: «Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», передает РИА «Новости».
Как сообщало американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
Британские таблоиды накануне назначили время «вторжения на Украину» – якобы это произойдет в 03.00 среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. Sun также назвало 03.00 как «наиболее вероятное время», ссылаясь на разведку США. Песков, комментируя эти утверждения, заметил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала «войны».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении»
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Украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль», – написала певица в Instagram.
В посте девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, отметив, что не имеет команды пиарщиков, чтобы противостоять негативу и атаке.
Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».
Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.
Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.
Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.
Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала Захарова в Telegram.
Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Постпред России при ЕС: Войны в Европе редко начинаются в среду
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Войны в Европе редко начинаются в среду, в эту среду атаки не будет, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью немецкому телеканалу Die Welt, комментируя утверждение о том, что Москва якобы планирует начать «вторжение» на территорию Украины в среду.
«Войны в Европе редко начинаются в среду», – приводит слова посла ТАСС.
«Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации [ситуации на границе РФ и Украины] также не предвидится», – заявил постоянный представитель России при Евросоюзе.
Комментируя тезис о скором «вторжении» на Украину, Чижов также подчеркнул бездоказательность подобных суждений. «Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой», – отметил он.
Вместе с этим постпред России при ЕС вновь призвал страны Запада серьезно отнестись к актуальным проблемам безопасности, на которые указывает Москва. «Если наши партнеры наконец прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы <…>, а также всех других народов мира», – заключил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал новый прогноз по срокам «военной агрессии» России против Украины. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, по сообщениям СМИ, Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В министерстве отметили, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами как по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Сенаторы указали на лицемерие Байдена в обращении к россиянам
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«Слова Байдена о том, что США и НАТО не являются угрозой для России, – лицемерие, потому что наша страна указана в их доктринальных документах как враг», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент США заявил, что не считает россиян врагами Америки.
«Довольно странно говорить о том, что россияне не враги для США, и одновременно вводить экономические санкции, которые бьют по всей стране и сдерживают экономическое развитие России», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Кроме того, по его словам, Байден «повел себя как владыка мира, напрямую обращаясь к народу России, отделяя людей от избранной ими власти». «В целом этому обращению верить не приходится», – резюмировал парламентарий.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также указал на противоречивость в словах Байдена, поскольку нельзя одновременно грозить россиянам санкциями и говорить, что они – не враги.
Кроме того, сенатор напомнил, что в действующем законе США PL115-44 от августа 2017 года ясно указано: «Россия – противник Америки». «Байден невольно напоминает матерого убийцу, который приговаривает жертве: «Не бойся, я тебя не больно зарежу», – отметил Климов в своем телеграм-канале.
Парламентарий также подчеркнул, что «Россия – единственная держава, которую США смертельно боятся», и что США – единственное государство, уничтожавшее людей атомными бомбами и развязавшее с 1945 года множество войн на Земле.
«Это Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 года план перехода к мирному сосуществованию, а Вашингтон до сих пор уворачивается от четких ответов, но продолжает пугать мир фантазиями об агрессивных русских, нашей «войной с Украиной», которой прямо управляет с 2014 года, и нагло лезет во внутренние дела России», – заметил политик.
Сенатор также отметил, что обращение американского лидера к народу чужой ему страны можно трактовать как вмешательство во внутренние дела. «Байден бы лучше со своими избирателями разобрался, а то они его уже лишили былой поддержки», – резюмировал парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – сказал американский лидер.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным».
По его словам, новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но американский народ понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить».
Запад введет против России «мощные санкции» в сфере экспортного контроля и финансов, остановит «Северный поток – 2» в случае агрессии против Украины, добавил американский лидер.
Сенат Конгресса США также предупредил, что готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа. В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», сообщает ТАСС.
В свою очередь американские СМИ пишут, что администрации Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Стоит отметить, что западные власти и СМИ несколько раз называли и затем сами переносили «день вторжения» российских войск на Украину. Последней датой указывалось 16 февраля.
Москва постоянно указывает на абсурдность утверждений о существовании таких планов. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к «средствам массовой дезинформации США и Британии» – Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д., с просьбой «огласить график наших «вторжений» на предстоящий год». «Хотелось бы спланировать отпуск», – написала дипломат в своем телеграм-канале.
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Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США
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Для Соединенных Штатов свобода имеет цену, а для России свобода бесценна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о готовности народа США платить «за защиту демократии и свободы».
«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление – референдум. (…) Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить». Позже Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» при эскалации на Украине.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
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Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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