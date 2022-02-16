В Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»

Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.

«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 млрд долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа «США – миротворца», – сказал Попов в интервью «Российской газете».

По его словам, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, «которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны».

Таким образом, Попов признал, что наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.

Также он отметил, что бомбардировщики США стали на 40% чаще летать у границ России.

«Нельзя не отметить значительную активизацию вооруженных сил США на западном стратегическом направлении. В частности, только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков», – отметил Попов.

Он добавил, что интенсивность воздушной разведки «с целью выявления возможностей прорыва российских зон ограничения доступа», прежде всего в Калининградской области и Крыму, увеличилась почти в два раза.

Ранее в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.

В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.

Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.

Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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