В Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»

Сенаторы указали на лицемерие Байдена в обращении к россиянам

«Слова Байдена о том, что США и НАТО не являются угрозой для России – лицемерие, потому что наша страна указана в их доктринальных документах как враг», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент США заявил, что не считает россиян врагами Америки.

«Довольно странно говорить о том, что россияне не враги для США, и одновременно вводить экономические санкции, которые бьют по всей стране и сдерживают экономическое развитие России», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Кроме того, по его словам, Байден «повел себя как владыка мира, напрямую обращаясь к народу России, отделяя людей от избранной ими власти». «В целом, этому обращению верить не приходится», – резюмировал парламентарий.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также указал на противоречивость в словах Байдена, поскольку нельзя одновременно грозить россиянам санкциями, и говорить, что они – не враги.

Кроме того, сенатор напомнил, что в действующем законе США PL115-44 от августа 2017 года ясно указано: «Россия – противник Америки». «Байден невольно напоминает матерого убийцу, который приговаривает жертве: «Не бойся, я тебя не больно зарежу», – отметил Климов в своем Telegram-канале.

Парламентарий также подчеркнул, что «Россия – единственная держава, которую США смертельно боятся», и что США – единственное государство, уничтожавшее людей атомными бомбами, и развязавшее с 1945 года множество войн на Земле.

«Это Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 года план перехода к мирному сосуществованию, а Вашингтон до сих пор уворачивается от четких ответов, но продолжает пугать мир фантазиями об агрессивных русских, нашей «войной с Украиной», которой прямо управляет с 2014 года, и нагло лезет во внутренние дела России», – заметил политик.

Сенатор также отметил, что обращение американского лидера к народу чужой ему страны можно трактовать как вмешательство во внутренние дела. «Байден бы лучше со своими избирателями разобрался, а то они его уже лишили былой поддержки», – резюмировал парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – сказал американский лидер.

Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.

Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным».

По его словам, новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но американский народ понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить».

Запад введет против России «мощные санкции» в сфере экспортного контроля и финансов, остановит «Северный поток - 2» в случае агрессии против Украины, добавил американский лидер.

Сенат Конгресса США также предупредил, что готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа. В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», сообщает ТАСС.

В свою очередь, американские СМИ пишут, что администрации Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Стоит отметить, что западные власти и СМИ несколько раз называли и затем сами переносили «день вторжения» российских войск на Украину. Последней датой указывалось 16 февраля.

Москва постоянно указывает на абсурдность утверждений о существовании таких планов. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к «средствам массовой дезинформации США и Британии» – Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. с просьбой «огласить график наших «вторжений» на предстоящий год». «Хотелось бы спланировать отпуск», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

