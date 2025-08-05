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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 16:15 • Новости дня

    Трамп заявил о влиянии снижения цен на нефть на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Дональд Трамп считает, что дальнейшее падение мировых цен на нефть способно оказать серьезное экономическое давление на Россию, сообщает РИА «Новости». По его словам, снижение стоимости нефти на десять долларов за баррель вынудит президента России Владимира Путина пересмотреть действия в отношении спецоперации на Украине.

    Трамп заявил: «Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина – ред.) не останется выбора». По его мнению, экономика России якобы испытывает трудности из-за текущих цен на энергоресурсы, а дальнейшее падение доходов от экспорта нефти может стать важным фактором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не считает законными угрозы США по отношению к Индии из-за импорта российской нефти. Давление Вашингтона не вынудило Нью-Дели отказаться от выгодного импорта российской нефти или ослабить партнерство с Москвой.

    Власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии для ограничения поступлений России от экспорта нефти. Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на прогнозах профицита на рынке к концу года.

    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    4 августа 2025, 18:54 • Новости дня
    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России

    Трамп пообещал Индии значительно повысить пошлины за импорт нефти России

    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти.

    «Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», – отметил Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что в связи с этим планирует «значительно повысить пошлины, которые Индия платит США», передает ТАСС.

    Президент не уточнил, о каких именно товарах идет речь и на сколько планируется повысить пошлины. В последнее время вопрос торговли российской нефтью приобрел особое значение на фоне санкционной политики США в отношении России.

    В понедельник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    5 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над двумя регионами России за два часа 13 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны в Telegram-канале сообщило о числе сбитых за два часа дронов ВСУ наж Брянской и Калужской областями.

    «С 22.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области», – сказано в сообщении ведомства.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, дежурными средствами ПВО вечером воскресенья были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны.

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    4 августа 2025, 21:32 • Новости дня
    Индия ответила США из-за импорта российской нефти

    МИД Индии ответил США на обвинения в импорте российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Дели отметили, что негативная реакция Вашингтона последовала после перенаправления традиционных поставок нефти в Европу с началом конфликта.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна подверглась нападкам со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России, передает ТАСС.

    По словам дипломата, Индия начала покупать российскую нефть после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу с началом конфликта на Украине.

    «На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал Джайсвал в заявлении.

    Он добавил, что ранее Соединенные Штаты поддерживали закупки российской нефти Индией, тогда как сейчас официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе критикуют действия Нью-Дели. Действия властей США непредсказуемы, отметил Джайсвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за продолжающихся закупок российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти. Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.

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    4 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

    Журналистка Оуэнс рассказала о звонке Трампа по поводу гендера жены Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что президент США Дональд Трамп позвонил ей по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы прекратить публичные заявления о Брижит Макрон.

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о подробностях телефонного звонка от президента США Дональда Трампа, который касался ее расследования о жене президента Франции Брижит Макрон, передает Lenta.ru.

    Оуэнс поделилась деталями в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    По словам Оуэнс, звонок она получила в феврале. Трамп показался ей очень растерянным и рассказал, что был сбит с толку после разговора с Эммануэлем Макроном, который неожиданно отвел его в сторону и спросил, знает ли он некую Кэндис Оуэнс. Президент Франции, по словам журналистки, просил Трампа повлиять на нее, чтобы она прекратила обсуждать его супругу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

    Журналистка Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, заявила о готовности судиться.

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    5 августа 2025, 01:27 • Новости дня
    Минэнерго Румынии ввело режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерству энергетики Румынии было доложено, что в период с 16 по 18 июля компания OMV Petrom SA приняла судно с азербайджанской сырой нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция).

    После повторных анализов и при разгрузке эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами из порта погрузки. Проведенные анализы вынудили  компанию Petrom отказать в погрузке очередной партии нефти объемом 92 тыс. тонн.

    «Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисного уровня. Оно также разрешило выпуск аварийных запасов из запасов, созданных OMV Petrom, что обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке», – сказано в сообщении ведомства.

    Министр энергетики Румынии Богдан Иван в соцсети сообщил, что OMV Petrom столкнулась с трудностями во время импорта нефти из-за загрязненного транспорта на прошлой неделе.

    «Снабжение топливом румынского рынка стабильно и непрерывно. <...> Чтобы избежать ситуации, которая могла бы привести к проблемам для НПЗ Petrobrazi, мы решили извлечь из национального резерва 80 тыс. тонн сырой нефти и 30 тыс. тонн дизельного топлива», – приводит ТАСС слова Богдана.

    Напомним, Азербайджан наряду с Ираком и Казахстаном является одним из ключевых поставщиков нефти в  том числе и в Сербию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выявлено попадание органических хлоридов в некоторые партии сырья, транспортируемого по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, это может повредить оборудование НПЗ, сообщил крупнейший нефтедобытчик в Азербайджане British Petroleum.

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    5 августа 2025, 00:41 • Новости дня
    На границах с Россией ВСУ начали установку ретрансляторов для дальности атак БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные разместили ретрансляторы рядом с российской границей, чтобы усилить атаки дронами по гражданским объектам в Белгородской и других областях, сообщили представители силовых структур.

    «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», – рассказал источник РИА «Новости».

    По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион более чем 40 дронами, из-за чего один мирный житель пострадал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, семь из них – над Белгородской областью.

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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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    5 августа 2025, 02:14 • Новости дня
    Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, а теперь вынужден искать из нее выход, чтобы не потерять лицо, заявила глава дипмиссии в России в 2017-2019 годах и экс-посол Франции в России Сильви Берманн о ситуации с ультиматумом Трампа в адрес России по ситуации с украинским конфликтом.

    «Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.

    Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.

    «Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.


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    5 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Reuters узнало об американских инвесторах болгарского хаба с газом из России

    Tекст: Ирма Каплан

    Два финансиста из США заинтересовались инвестициями в расширение стратегического газохранилища Чирен в Болгарии, большую часть которого занимает российский природный газ.

    Два американских инвестора начали с властями Болгарии обсуждать возможное участие в инвестиционном проекте по увеличению мощности болгарского подземного газохранилища Чирен, передает Reuters.

    По данным источников агентства, речь идет о Стивене П. Линче из Флориды и Фэй Ване, которые хотят участвовать в многомиллионной государственной программе по удвоению емкости хранилища, важного для энергетической инфраструктуры Болгарии и Восточной Европы.

    К ним примкнул Брэд Парскаль, известный по работе в избирательных кампаниях Дональда Трампа, который, по словам источников, играет второстепенную роль на этапе переговоров, но может содействовать налаживанию связи с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован. Группа ставит целью превратить Болгарию в значимый газовый хаб региона.

    Переговоры между инвесторами и болгарскими властями носят предварительный характер и пока не гарантируют заключения сделки. В ближайшие дни группа должна встретиться с высокопоставленными чиновниками в Софии для получения актуальной информации по объекту и проведения оценки потенциала хранилища Чирен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в страны Европы в июле увеличились до максимального месячного уровня за всю историю работы трубопровода.

    Кроме того, в июле средняя стоимость газа на европейском рынке оказалась на 12% выше, чем годом ранее, несмотря на снижение к июню.

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    5 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Guardian усомнилась в остроте ума Трампа и привела доказательства
    Guardian усомнилась в остроте ума Трампа и привела доказательства
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Когда-то Джо Байдена критиковали за оплошности из-за возраста, теперь же 79-летний Дональд Трамп едва не догоняет предшественника по числу казусов и странностей поведения: ему сложно закончить мысль, он перескакивает с темы на тему, пишет Guardian.

    Американский президент Дональд Трамп постоянно отклоняется от темы, в том числе во время заседания кабинета министров, когда он 15 минут говорил о декорировании, и, похоже, не помнит простые факты о своем правительстве и своей жизни, пишет Guardian.

    Трамп, несмотря на примеры замешательства и необычного поведения, которые продолжались на протяжении его второго срока, были в полной мере продемонстрированы во время его недавней поездки в Великобританию.

    В минувшие выходные Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен резко переключился с обсуждения иммиграции на разглагольствования о ветряных мельницах.

    «Еще одно, что я говорю Европе: мы не позволим построить ветряную мельницу в США. Они убивают нас. Они уничтожают красоту наших пейзажей», – говорил он.

    По данным газеты, Трамп безостановочно и без всякой подсказки две минуты говорил о ветряных мельницах, бездоказательно утверждая, что они «приводят в движение» китов, а энергия ветра «убивает птиц» (доля птиц, погибающих от ветряных турбин, ничтожна по сравнению с количеством птиц, погибающих от домашних кошек и от столкновения с линиями электропередачи).

    Guardian указывает и на резкую смену темы разговора. Пример тому – как Трамп не задумываясь отвлекается.

    «Он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования», – сказал Гарри Сигал, старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета и кафедры психиатрии медицинского центра Weill Cornell.

    Годами Трамп уклонялся от вопросов об остроте ума, называя себя «стабильным гением» и хвастаясь «отличными» результатами экзаменов (позже выяснилось, что это очень простые тесты), которые выявляют ранние признаки деменции.

    Газета пишет, что американский лидер, отвечая на вопрос о голоде в Газе в воскресенье, похоже, не смог вспомнить о помощи, которую США оказали анклаву, и забыл, что другие страны тоже внесли свой вклад.

    Сигал заявил, что еще одна характерная черта сомнительной остроты ума Трампа –  это конфабуляция, когда он берет идею или что-то, что уже произошло, и добавляет к этому то, чего не было.

    Главный пример тому произошел в середине июля, когда Трамп заявил, что его дядя, покойный профессор Джон Трамп, был учителем Теда Качиньского, более известного как Унабомбер, в Массачусетском технологическом институте.

    «Проблема в том, что это просто не может быть правдой. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качинский был публично назван Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качинский не учился в Массачусетском технологическом институте», – говорится в материале.

    По словам преподавателя психологии, способность так живо и по-настоящему рассуждать о том, чего не было, говорит об ухудшающихся ментальных возможностях.

    Издание также упоминает, как в мае Белый дом удалил официальные стенограммы выступлений Трампа с сайта, якобы это часть усилий по «поддержанию последовательности». Но стоит прочитать выступление Трампа полностью, чтобы получить представление о повседневной речи президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп высмеял Байдена после сравнения длины ударов в гольфе, а фотографии с переговоров в Шотландии показали, что правую руку президента США Трампа покрывает консилер.

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    5 августа 2025, 03:15 • Новости дня
    Шмыгаль рассказал об ускоренной схеме получения оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    «Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США для  укрепления позиций Украины и создания условий справедливого и устойчивого мира», – написал он.

    Шмыгаль уточнил, что инициативу одобрили глава киевского режима Владимир Зеленский, президентом США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте.

    По его словам, механизм предоставит странам-членам НАТО и партнерам «возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

    PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и после подтверждения верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Такая помощь, по его мнению, будет регулярной, а НАТО координировать поставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.

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