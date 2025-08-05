Песков: Россия не считает законными угрозы США Индии

Песков заявил о неприятии Россией угроз США прекратить импорт нефти Индией

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не считает законными угрозы Соединенных Штатов в адрес Индии, связанные с торговыми отношениями с Россией, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными».

Песков прокомментировал в том числе реакцию МИД Индии на требование США прекратить импорт российской нефти. Индийская сторона заявила, что будет защищать свои национальные интересы, несмотря на давление.

Кроме того, Песков подчеркнул, что суверенные государства вправе самостоятельно определять торговых партнеров. По его словам, «суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, давление Вашингтона не вынудило Индию отказаться от выгодного импорта российской нефти или ослабить партнерство с Москвой.

Власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Индии, Китая и Бразилии для ограничения доходов России от экспорта нефти.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, которые контролируют основную часть рынка, временно отказались от российских поставок после заявлений президента США о новых пошлинах.