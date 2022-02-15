Лидер грузинского антироссийского движения лишилась депутатского мандата

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая ранее создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией», во вторник лишилась мандата депутата, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За это решение большинство депутатов проголосовало потому, что Елена Хоштария практически не посещала заседания парламента. По этой же причине мандат отозван у лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили.

Также прекращены полномочия депутата, бывшего банкира Бадри Джапаридзе (партия «Лело»), которого ранее суд уличил в финансовых махинациях.

В парламент Грузии в 2020 году избрали 150 депутатов, сейчас их осталось 145 - два оппозиционера ранее написали заявления о том, что больше не хотят быть депутатами.

Создавая движение, Хоштария сказала, что будет «разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, (...) и тех, кто связан с Россией».

Ранее Хоштария выражала сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага».

Напомним, депутат от умеренно оппозиционных «Европейских социалистов» Фридон Инджия призвал к срочному диалогу с Россией.