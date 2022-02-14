Единороссы внесли в Госдуму проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.

«Провести консультации с Министерством иностранных дел РФ по проекту обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» и обсуждение указанного проекта обращения», – говорится в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

Между тем источник в думском комитете по СНГ рассказал, что на Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: первый –в адрес президента, второй – в МИД, передает РИА «Новости».

«Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе – о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать) с минским процессом», – сказал он.

Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.

Второе постановление представили депутаты от «Единой России». По словам источника, оно ускоряет процесс признания.

В частности, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого – уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.

Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.

В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.