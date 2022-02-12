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12 февраля, суббота | Последнее обновление — 23:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы
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Москва обещала скоро отреагировать на позицию США и НАТО по безопасности
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Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джо Байдена в реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора лидеров.
Как сообщил Ушаков, в ходе разговора «президенты [России и США] условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы [по гарантиям безопасности для РФ]». «Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
Как рассказал представитель Кремля, в ходе разговора Путин напомнил историю отношений США, НАТО и России, «что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации». «Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России», – привел Ушаков слова российского лидера.
Глава государства констатировал, что «именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, альянс приблизился к границам России». «После этого уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, эта деградация как раз касалась именно безопасности нашей страны», – отметил помощник президента России.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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«Маршал Шапошников» отогнал подлодку США от Курильских островов
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В районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», требования о всплытии не были выполнены, после применения «соответствующих средств» она ушла, сообщили в Минобороны России.
«12 февраля в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Требование о немедленном всплытии экипжем подлодки было проигнорировано.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Беседа Путина и Байдена завершилась
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – третий с начала кризиса вокруг Украины – завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20.06 по Москве), сообщили в Белом доме.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск).
До Байдена Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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В США высмеяли заявления Байдена о дате нападения России на Украину
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Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России «вторгнуться» на Украину 16 февраля и принялись иронизировать над его словами в Сети.
Так, пользователь Clyde MacCludgie пошутил, что «вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00». «Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», – передает РИА «Новости» иронию другого читателя The Sarcastic Blob.
Юзер Kevin добавил, что «единственное, о чем вам нужно знать – Россия не собирается нападать на Украину».
«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», – подчеркнул читатель A Better Tale – Fact Checker – Plague Cultist.
По словам пользователя al sullivan, «власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны».
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Байден назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину
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Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину, говорится в материале американского издания Politico.
Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников издания выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными», передает ТАСС.
В свою очередь неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Лондона «иная интерпретация данных разведки» о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС «по-прежнему отказываются верить в это». «Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», – сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что «трудно сказать», насколько неизбежно «вторжение». «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <…>. Ключевое значение имеют координация и единство», – добавил он.
При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще «сырыми» и не представлять общую оценку ситуации властями США.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, по сведениям неназванных чиновников в американской администрации, «вторжение» России на Украину якобы начнется на следующей неделе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», – сказал он.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.
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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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CNN: Украинские власти пытаются успокоить население, но готовят Киев к бомбежкам
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Украина всерьез ожидает «возможное российское вторжение», однако призывает местное население сохранять спокойствие. При этом власти Киева готовят город к возможной атаке: разрабатывают планы эвакуации, устанавливают электрогенераторы, а также вводят в эксплуатацию убежища на случай российских бомбардировок, сообщает CNN.
По информации издания, более 100 тыс. тяжело вооруженных российских солдат обложили Украину с трех сторон. Корреспондент CNN Алекс Маркардт находится на Украине, где снял собственный репортаж, передает RT.
«Тот уровень тревоги, который бьют украинские чиновники накануне возможного российского вторжения в их страну, и близко не сравнится с заявлениями Белого дома. Я имею в виду риторику, которую мы слышали на протяжении нескольких последних недель, вернее разницу в тоне заявлений Киева и Вашингтона», – сообщил журналист.
По мнению издания, это не значит, что украинские чиновники «отмахнулись от перспективы российского вторжения». Якобы они ознакомились с теми же разведданными, что и США, и остальные члены НАТО. По словам украинского чиновника, приближенного к правительству президента Владимира Зеленского, «ситуация более чем серьезная и неопределенная».
Как при этом размышляют эксперты издания, один из жестких посылов последовал со стороны мэра Киева – города, который, по словам советника по национальной безопасности США, «может стать одной из первых целей россиян». Мэр Киева заявил, что они принимают меры по защите жизненно важной инфраструктуры. По его словам, сейчас разрабатываются планы эвакуации; что были установлены электрогенераторы, а также подготовлены пять тысяч убежищ на тот случай, если русские начнут бомбардировочную кампанию.
Тем временем Украинское правительство также предупредило о «потенциальных провокациях со стороны россиян»; предлогах, которые должны «послужить оправданием для вторжения».
Однако издание отмечает разницу в поведении западных стран и Украины. Так, страны вроде США и Британии сообщили своим гражданам, что им надо покинуть Украину, а также сократили количество вспомогательного персонала в посольствах. А официальный представитель Зеленского заявил, что ситуация в области безопасности изменилась недостаточно сильно для таких мер.
Даже на украинских улицах также наблюдается «различие в ожиданиях». Это видно и в Киеве, и в Днепре, а также в Центральной Украине. Пятничным вечером люди гуляют по улицам, сидят в ресторанах, барах и кафе. По словам журналиста, он пообщался с несколькими местными – они не думают о том, что могут сделать россияне – они продолжают жить своей жизнью.
Ранее Германия призвала своих граждан покинуть Украину.
Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.
Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.
Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности
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Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности, оправдание западных геополитических устремлений, говорится в сообщении МИД РФ о масштабной дезинформации западных СМИ о «вторжении» России на Украину.
В дипведомстве указали, что в конце 2021 – начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины, передает ТАСС.
«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», – говорится в сообщении российского дипведомства.
На Смоленской площади указали, что «СМИ, вопреки стандартам честной журналистики, распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского Комплекса мер, ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения», – отметили в министерстве.
Там также указали, что, по сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне.
В дипведомстве отдельно обратили внимание на позицию официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам. Показательны в этом контексте высказывания представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по ситуации вокруг вброса Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину», – добавили в министерстве. – Даже когда дезинформация официально была признана как таковая самим ее источником, политик, вынужденно отвечая на вопрос СМИ (об инициативном комментировании не идет и речи), охарактеризовал ее как «ошибка с коротким сроком жизни». То есть, признав явный подлог, по сути, попытался его оправдать тем, что он не имел последствий».
Таким образом, подчеркнули на Смоленской площади, «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».
Министерство иностранных дел России привело большое количество примеров масштабной дезинформационной кампании западных СМИ. В первую очередь на Смоленской площади обратили внимание на американские средства информации.
В МИД подчеркнули, что тон всей кампании ожидаемо задают наиболее цитируемые ресурсы из США, характер публикаций которых «выдержан в нарочито экспрессивной манере». В ведомстве обратили внимание на то, что «особую роль в рамках данной активности взяло на себя тесно связанное с американским политистеблишментом информационное агентство Bloomberg, которое за недавнее время дважды отметилось ничем не подтвержденными сознательными фейками, которые пришлось опровергать на самом верху».
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После США вторым по активности медиаполем стало информпространство ФРГ – важного союзника США в НАТО и локомотива ЕС. «На роль основного исполнителя фейковых заказов был выбран весьма популярный журнал Bild, а конкретно его штатный автор Ю. Репке», – отметили в дипведомстве. В МИД РФ не оставили без внимания и СМИ Великобритании, «которые в большом количестве и весьма часто печатают сообщения о «вторжении», пользуются теми же риторическими приемами, что и другие их коллеги по блоку НАТО».
На Смоленской площади указал и на СМИ, «казалось бы, нейтральной Швейцарии». Так, собственный корреспондент телеканала SRF в Москве Д. Науэр в телесюжете от 28 января утверждает, что «Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной. За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «При этом в качестве видеосопровождения используются кадры отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, тем самым создавая у зрителя ложное впечатление стягивания наступательных вооружений к границам с Украиной для реализации существующих только в головах западных пропагандистов агрессивных планов Москвы», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России отметили также французские средства массовой информации. «Имеющие давнюю публицистическую традицию СМИ Франции отрабатывают фейковую повестку в своем стиле: используя литературные обороты, стараясь брать не фактологией, а образностью. В качестве примера таких публикаций можно назвать репортаж спецкорреспондента французского журнала Le Point Г. Перрье из Киева от 3 февраля этого года», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД России обратили внимание в том числе на публикуемую информацию в СМИ ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Австралии и Японии.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Блинкен заявил Лаврову об опасениях по поводу «нападения на Украину» в ближайшие дни
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США опасаются российского «нападения» на Украину в ближайшие дни, но считают дипломатический путь к решению кризиса открытым.
«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Телефонный разговор прошел перед созвоном президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Отмечается, что Блинкен дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но требует от Москвы добросовестного участия в переговорах.
Ранее в Кремле не раз отрицали обвинения в том, что Москва якобы строит планы по нападению на Украину. Президент США Джо Байден заявлял, что дата предполагаемого «нападения» назначена на 16 февраля.
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Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» России на Украину
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Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы России по вопросам безопасности.
«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», – говорится в сообщении Кремля.
Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».
Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».
«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.
Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.
«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.
Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, сообщает France Presse.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили
в Кремле некую «сделку», на основании которой Россия выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.
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Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
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