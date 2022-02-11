В России напомнили Западу о наличии специалистов на случай военно-технического ответа

На случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский заявил, что «если прогресса не будет и дело дойдет до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», передает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос о военно-техническом ответе пока является гипотетическим, дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договоренностей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.

При этом он подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.