Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности

Экс-замгенсека ООН указал на растущую актуальность Мюнхенской речи Путина

«Требования России к США и НАТО стали итогом деградации международной безопасности, о которой 15 лет назад предупреждал Путин в своей Мюнхенской речи», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль также признала актуальность заявлений Владимира Путина.

«Речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году не просто не потеряла своей значимости, но становится все более актуальной, несмотря на меняющиеся нормы международного права», – сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

По его словам, изменения в архитектуре международной безопасности происходят именно по сценарию, описанному российским лидером. «Дипломатия всегда должна быть подкреплена силовым компонентом, но, вместе с тем, нельзя вести речь о допустимости отхода от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений», – подчеркнул эксперт.

Орджоникидзе акцентировал внимание и на том, что недавние требования России к США и НАТО как раз и стали тем неминуемым следствием, к которому привела деградация международной безопасности, о которой предупреждал Путин.

«Уникальность той речи еще и в том, что лидер государства впервые озвучил на таком уровне опасения за мировую стабильность в сфере безопасности», – сказал собеседник.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль также заявляла, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, и ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.

По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет.

«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.

10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.

Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии.

Сам российский лидер указывал спустя 13 лет в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что со временем лидеры крупнейших государств согласились с тезисами его мюнхенской речи, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.

«Сейчас же повторяют все то, что я говорил (...) Возьмите руководителей Германии – ведь они почти дословно все воспроизводят», – добавил глава государства.

По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.

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