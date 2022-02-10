Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности

Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.

Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.

Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».

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