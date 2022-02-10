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Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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В Польше назвали цель размещения американской системы ПРО в Восточной Европе
Американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только, чтобы защищать от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Яцек Раубо.
«Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе», – сказал эксперт в интервью Polska Times, передает РИА «Новости».
Комментируя предложение США пустить инспекцию из России на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, Раубо заявил, что разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО – худшее положение дел для Москвы.
Он отметил важность не только возможности перехватить ракеты противника, но и системы слежения и анализа данных.
Ранее сообщалось, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Москва напомнила НАТО об основополагающем акте
Североатлантическому альянсу стоит помнить о положениях основополагающего акта при наращивании сил в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Разрабатывая планы по усилению на востоке Европы, натовцам не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях России и альянса. Мы не слышали, чтобы они выходили из этого документа или от него отказывались», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Российское руководство допускает, что акт «постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя», указала дипломат.
Ранее СМИ сообщали, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Напомним, основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Преамбула договора гласит, что стороны не рассматривают друг друга как противников.
СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Названы места проведения новых учений НАТО в Европе
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3.
Канал сообщил, что «ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года», а учения Trojan Footprint, «которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», передает РИА «Новости».
В среду правительство Словакии одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Также правительство страны одобрило участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Позже глава МИД страны извинился за инцидент.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
Сообщалось также, что в НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе.
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.
Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.
Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против России и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
В Турции допустили визит Путина 14 февраля
В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно, 14 числа, сообщил дипломатический источник.
«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В генконсульстве России в Нью-Йорке осталось пять дипломатов
Впервые в истории в генконсульстве России в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов, Нью-Йорк может остаться без российского консула, сообщил генконсул Сергей Овсянников.
Овсянников сообщил, что, не считая консула, «работает четыре сотрудника», хотя раньше было 12 дипломатов. При этом «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт». Овсянников отметил, что «не помнит» подобной ситуации, передает РИА «Новости».
Есть вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей, так как «в июне уезжают два коменданта». У самого Овсянникова «сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе», приходится «отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем». По его словам, «дипломаты сидят на приеме посетителей». «Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», – сказал он.
Кроме того, США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке Анатолию Каргаполову почти год. Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: «Ну, такое возможно, вполне». Его пребывание в Нью-Йорке продлили на месяц, если далее «никакого решения не будет», Овсянников «должен возвращаться в Россию», а «обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат».
Овсянников заявил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав, хотя работать «очень тяжело, объем колоссальный». «Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще шесть-восемь человек – люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение, так называемому», – сказал он.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Макрон не обсудил с Путиным визит в Киев
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон еще не общались после визита французского лидера в Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что лидеры пока не общались, хотя в Москве условились, что «после того, как Макрон пообщается и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и с другими коллегами, они потом созвонятся и сверят часы», передает РИА «Новости».
Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы, однако Кремль так и не услышал от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано.
Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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Пентагон оценил «готовность» России «вторгнуться» на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что Россия «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. Россия неоднократно опровергала существование подобных планов.
Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».
«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов». Пентагон заявил, что «не будет приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться». По утверждению Кирби, «это наращивание сил дестабилизирует ситуацию и является ненужным».
Он заверил, что «НАТО не является угрозой для суверенитета России». А «поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости», сказал он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», Кирби ответил: «Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».