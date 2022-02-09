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МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Москва ответила Вашингтону на обвинения в подрыве безопасности
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Соединенные Штаты однобоко интерпретируют концепцию неделимости безопасности, фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, при этом игнорируют сопровождающее обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, заявило посольство РФ в США.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. «Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», – сказано в сообщении.
Как отметили в российском диппредставительстве, США «лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса» к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. «Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», – подытожили в посольстве.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности» заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО: Военный конфликт с Россией будет ужасным и разрушительным
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Еще не поздно сохранить мир, североатлантический альянс серьезно нацелен на поиск политического разрешения противоречий с Россией, военный конфликт будет ужасным и разрушительным, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербскому каналу «Вести».
«Изо дня в день мы видим, что российские войска все больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьезно нацелена на поиск политического решения. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы. Мы пригласили Россию встретиться [в формате] Совета Россия – НАТО, где мы бы сели и выслушали российские озабоченности и нашли бы политическое решение конфликта, возникшего из-за наращивания российских военных сил», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Он повторил, что целью НАТО является «сохранение мира и защита своих членов». «Я работаю со многими генералами, и, по моему опыту, они прекрасно понимают важность предотвращения войны, потому что знают, насколько ужасным и разрушительным будет военный конфликт. Это причина, почему НАТО – политический военный альянс, который всегда ищет политическое решение», – заявил генсек.
Отвечая на вопрос о том, существует ли некий подписанный документ о нерасширении НАТО на восток, Столтенберг подчеркнул: «Никогда такой документ не был подписан». Генсек альянса добавил, что его двери открыты для всех стран Европы, которые соответствуют стандартам НАТО. На просьбу прокомментировать заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО нельзя рассматривать как оборонительный союз, имея в виду военные операции в Югославии, Ливии и Афганистане, Столтенберг выступил с утверждением, что НАТО является оборонительным альянсом, а агрессия против Югославии осуществлялась с целью «остановить жестокие этнические войны».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает диалог Белграда и Приштины, и уклонился от ответа на вопрос о том, поможет ли миссия альянса в Косове и Метохии предоставить сербам в автономном крае возможность проголосовать на выборах 3 апреля. По верссии генсека, НАТО находится на Балканах якобы для того, чтобы не допустить повторения конфликта.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Белый дом счел проблемой отказ НАТО от политики «открытых дверей»
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Соединенные Штаты согласны с тем, что отказ Североатлантического альянса от политики «открытых дверей» представлял бы собой проблему, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя предложения экспертов о закреплении за Украиной статуса нейтрального государства вне НАТО.
«Президент [Франции Эммануэль] Макрон заявил этим утром, что он не использовал данную формулировку (о закреплении за Украиной нейтрального статуса). И что завершение политики «открытых дверей» НАТО представляло бы собой проблему. Мы с этим согласны», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
Как утверждает Псаки, Соединенные Штаты якобы «привержены праву суверенных стран на выработку собственных решений» об обеспечении своей безопасности.
«Вы вновь и вновь слышите от союзников, что мы едины [в своих взглядах на взаимодействие с Россией]. Будут суровые последствия [в случае агрессии России против Украины]. Это не означает, что последствия будут идентичными в случае с каждой [конкретно взятой] страной. Это означает следующее: мы согласны с тем, что вторжение на Украину, являющуюся суверенной страной, нарушает глобальные нормы <…>», – заявила Псаки.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что Организация Североатлантического договора якобы «всегда была оборонительным альянсом». По ее словам, «это Россия стягивает десятки тысяч военнослужащих к границе, не НАТО». Как считает Псаки, у России, добавила она, «есть возможность осуществить деэскалацию» напряженности вокруг Украины, и Вашингтон надеется, что Москва поступит таким образом.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США выразили готовность продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил о готовности страны продолжать обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности в Европе.
Он отметил, что власти готовы к подлинному и открытому диалогу с Россией, но он должен учитывать ключевые принципы организации.
«Мы <...> готовы участвовать в действительно открытом, честном диалоге, который, как мы надеемся, даст конкретные результаты <...>. Но все, что мы делаем, должно быть основано на соблюдении ключевых принципов, тех принципов, под которыми неоднократно подписывались за последние 50 лет и даже больше все 57 государств ОБСЕ», – передает слова Карпентера ТАСС.
Напомним, в конце января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
Позже США оценили свой ответ, назвав его серьезным.
США обвинили Россию в подрыве принципа неделимости безопасности
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Если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности».
«Россия неоднократно ссылалась на принцип неделимости безопасности. США согласны с тем, что это важная тема для обсуждения. Однако неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать применением силы другой», – приводит ТАСС слова Шерман, которую цитирует постпредство США при ОБСЕ.
«Неделимость безопасности не означает, что одна страна может вторгаться в другую и пытаться незаконно аннексировать ее территории. Неделимость безопасности не означает, что одна страна может наложить вето на выбор союза другой страной и диктовать ей решения в сфере безопасности».
«Если РФ считает, как и мы, что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то это же право должно существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины», – добавила первый заместитель госсекретаря.
Она выступила с утверждением, что Россия предпринимала действия, «которые не соответствуют ее обязательствам в рамках ОБСЕ». По версии Шерман, «если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает ту самую концепцию неделимости безопасности, на которую Россия теперь ссылается».
«Мы тепло приветствуем сегодняшнее возобновление диалога в ОБСЕ о европейской безопасности. США в полной мере поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть в рамках диалога три блока вопросов: меры для выстраивания доверия и укрепления безопасности, предотвращение, управление и урегулирование конфликтов, невоенные аспекты безопасности», – добавила американский дипломат. По мнению Шерман, ОБСЕ является «жизненно важной площадкой для обсуждения этих вопросов».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Японцев возмутили слова посла США в Токио по поводу принадлежности южных Курил
Пользователи японского портала Yahoo News Japan активно комментировали слова поддержки по поводу принадлежности южных Курил, сказанные послом США в Токио Рамой Эмануэлем.
Дипломат заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. Он отметил, что факт того, что «Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов».
Пользователи считают, что США сами причастны к потере вышеуказанных территорий. Также многие пришли к выводу, что благодаря такому союзнику вернуть острова не удастся, передает РИА «Новости».
«США в вопросе о северных территориях последовательно поддерживают позицию Японии. Другое дело, хотят ли США, чтобы эта проблема была решена и северные острова вернулись бы к Японии. Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне», – считает читатель под ником cor.
«Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. <...> Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз», – написал пользователь jam.
Еще один пользователь напомнил, почему Россия и Японии навряд ли сядут за стол переговоров из-за Курил.
«Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием на самоубийственную войну никогда не пойдут», – подытожили читатели.
Госдеп пообещал России единый ответ Запада на «вторжение» на Украину
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Москва получит единый ответ Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину, для России наступят масштабные последствия, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами посредством дипломатии, но я не буду говорить о частных встречах (итогах переговоров между президентами России и Франции по Украине 7 февраля в Москве). Сигнал, который мы стараемся донести до России состоит в том, что Запад един», – приводит слова сотрудницы Госдепартамента США ТАСС.
Она повторила утверждения американской администрации о том, что Россия якобы сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и продолжает «наращивать силы и технику». «Мы считаем, что они [Россия] находятся на позиции, что могут вторгнуться [на Украину] в любое время», – выступила с утверждением Портер.
«Мы не можем контролировать, что Россия сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение. Если Россия вторгнется, то <…> союзники по НАТО будут более сильными и едиными», – заявила представитель Госдепартамента США.
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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Боррель пообещал единый ответ ЕС на предложения России по безопасности
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Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным, общим и даст странам союза возможность «продемонстрировать единство», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Россия направила письма всем странам ЕС, попросила ответить на те же озабоченности, что и в послании к США. Таким образом, Россия открыла новое направление переговоров – с европейцами, на этот раз. Мы работаем над скоординированным общим ответом Лаврову… Это будет хорошая возможность для демонстрации единства ЕС, а также того, что мы не просто 27 стран, а союз», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Президент Польши призвал Запад защитить союзников вне ЕС и НАТО
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Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
«Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны», – сказал Дуда.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Напомним, в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства, которая завершится учениями «Союзная решимость – 2022», запланированными на 10 – 20 февраля.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Чижов высказался о подходе НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
Позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза», заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Постпред напомнил о Хартии европейской безопасности 1999 года, где заложен принцип равной и неделимой безопасности для европейского континента, предусмотрен отказ от попыток укрепления своей безопасности за счет безопасности других стран, передает РИА «Новости».
«Ответ НАТО был вполне прямолинеен: российское предложение не годится, ибо юридические гарантии безопасности – это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе («Золотой теленок»): «Пиво – только членам профсоюза», – сказал Чижов.
По его словам, ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, на нее влияет громкий «хор тех, кто видит российскую агрессию там, где ее нет и быть не может».
Также Чижов отметил, что ЕС все сильнее понимает ненормальность отсутствия полноценного диалога с Россией. При этом постпред указал, что отдельные контакты есть.
«Например, на высшем политическом уровне поддерживается телефонный контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Однако на уровне, скажем так, глав правительств – Михаила Мишустина и Урсулы фон дер Ляйен, переговоров, увы, вообще пока не было. На министерском уровне они опять же ведутся, но, скорее, спорадически», – сказал Чижов.
Вместе с тем он подчеркнул, что ЕС на сегодняшний день не может полностью заменить российский газ. «Ему действительно проще будет сразу перейти на дрова, наплевав на все свои «зеленые» принципы», – сказал он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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Додон обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку
Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики, заявил экс-президент страны Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.
«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», – цитирует РИА «Новости» Додона.
Экс-президент усомнился, что у действующей власти есть свобода принимать решения в вопросах геополитики. При этом он уверен, что республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку ее оборонительная способность невысока.
Ранее Додон назвал президента Молдавии Майю Санду инструментом в руках западных кураторов, которому указывают, что делать.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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США поддержали идею обсуждения с Россией мер по повышению прозрачности военных учений
США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений, видя возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса», – сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство США при организации.
Ранее США выразили готовность продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности, предложенным в декабре Москвой. После получения первого ответа от США глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии реакции на вопрос о нерасширении НАТО на восток.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в России и Белоруссии.