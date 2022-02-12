В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы

Высказанные президентом США Джо Байденом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Он (президент США Джо Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», – приводит слова помощника президента России ТАСС.

«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», – подчеркнул Ушаков.

В числе таких озабоченностей, напомнил помощник президента России, – вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных сил на украинской территории, возврат конфигурации сил Североатлантического альянса в состояние 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России и НАТО.

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«[По этим вопросам] мы ответа по существу не получили», – подчеркнул Ушаков. Он добавил, что многие из озвученных Байденом в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных РФ в январе из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, в МИД обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.

Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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