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Венецианский карнавал решили провести без основных зрелищ
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Из-за коронавируса не состоятся центральные и зрелищные события, такие как «Полет ангела» с колокольни на площади Святого Марка, шествие Марий, а также водное шоу и парад гондол на Большом канале.
«В этом году предусмотрены уличные спектакли на открытых площадках, а сама программа сочетает живые представления с мероприятиями в формате онлайн»,– цитирует ТАСС пресс-службу фестиваля. В прошлом году в условиях строгих ограничений в связи с пандемией карнавал прошел полностью в формате онлайн.
В этом году темой карнавала выбрана фраза «Вспомнить будущее», воодушевленная высказыванием Сальвадора Дали: «лучше всего я помню будущее».
«Карнавал – это сюрреалистическая игра, вне какой-либо логики. Помнить будущее – это парадокс, но именно это отвечает духу карнавала», – пояснили организаторы.
«Я думал о нашем будущем, о будущем нашего города, дышащего прошлым, которое порождает новую жизнь. Это место полно противоречий, здесь реальность сливается со сном», – объяснил концепцию праздника художественный руководитель карнавала Массимо Кеккетто, сценограф театра «Ла Фениче».
В программе карнавала – спектакли, уличные представления, игры и дидактические занятия для детей, виртуальный конкурс на лучшую маску. Причем карнавальные площадки расположатся не только на островной исторической части Венеции, но и в материковых районах – Местре, Маргера, а также на островах лагуны. Возобновляются в этом году и официальные «Ужины карнавала» в одном из венецианских дворцов, где расположено казино Венеции. Также пройдут восемь вечеров карнавала под названием «Имаджинариум Венеции» .
«Это будет комплексное шоу с музыкальным сопровождением, которое погружает в магию Венеции и ее историю, насчитывающую 1 600 лет. Мы счастливы участвовать в этом проекте, особенно в этом году. Мы надеемся, что этот карнавал даст надежду и свет после почти двух лет пандемии, когда жизнь, как казалось, остановилась», – заявила организатор и оформитель Антония Сауттер, добавив, что вечера будут проходить при соблюдении всех действующих эпидемиологических норм. Параллельно она организует сопутствующее карнавалу событие – «Бал дожа», который пройдет 26 февраля под также символическим названием «Время нового Ренессанса».
С 11 февраля в Италии отменен масочный режим на открытом воздухе, и любители карнавала смогут продемонстрировать искусные костюмы и настоящие маски. Знаменитый Венецианский карнавал продлится до 1 марта, на которое в этом году выпадает «жирный вторник» по католическому календарю перед постом, предваряющим Пасху (17 апреля).
Ранее в 2020 году власти Рио-де-Жанейро отменили всемирно известный карнавал, были усилены наряды полиции, чтобы не допустить стихийных гуляний. В 2019 году бразильский карнавал посетили более 10,5 млн человек.
В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
В Госдуме поддержали Калугу за выход из программы переселения соотечественников
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«Из нее давно бегут регионы, просто Калужская область решилась сказать публично об этом. Остальные негласно из нее выскакивают, их ловят и возвращают обратно, как беглецов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя решение калужских властей игнорировать программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
«Я бы предложил взамен принять закон о репатриации. Репатриация – это путь, принцип. Программа отдана регионам, потому что они ее финансируют, а раз финансируют, то они и решают, кого считать, а кого не считать соотечественниками. Она стала неэффективной, превратилась, по сути, в программу профнабора. Если в этом регионе твоя профессия не востребована – допустим, там слишком много учителей и врачей – ты не получишь приглашения. Но это не репатриация», – подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
«Люди, которые хотят перебраться в Россию, говорят: мы не нуждаемся в ваших «подъемных», они носят условный характер. Это всего 20 тысяч – или, как на Дальнем Востоке, 200 тысяч. Не та сумма, ради которой человек меняет свою судьбу, переселяется из одной страны в другую. Дело не в деньгах. Дело в том, что из-за этой программы переселенец вынужден ходить по всяким бюрократическим кругам ада. При этом, как выяснится, у семи нянек дитя без глазу – и соотечественниками становятся этнические таджики», – посетовал депутат.
Затулин считает, что переселением соотечественников вообще должны заниматься дипломаты, а не сотрудники полиции, как сейчас. «Пусть человек не в МВД придет, уже оказавшись на территории России, а у себя в стране придет в наше консульство, и там предоставит доказательства, что он знает русский язык, и значит, он наш соотечественник. Если подтверждение есть, то его документы какое-то время рассматриваются, и уже там, на месте, ему выдается вид на жительство в России. Приезжай, устраивайся, начинай работать!» – предлагает Затулин.
В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, существующей с 2007 года. Теперь мигранты не могут получить гражданство в упрощенном порядке. За 14 лет в область прибыли более 90 тыс. соотечественников. По данным областного правительства, если в самом начале действия программы количество переезжающих славян достигало 80%, к этому году цифра опустилась до 17%.
Губернатор пошел на такие меры после внепланового визита в миграционный центр в Боровском районе. Из поста в Instagram-аккаунте следует, что Шапша лично уличил одного из мигрантов в подделке документов. «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!.. Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», – возмущался глава региона.
Кроме того, в Калужской области для гастарбайтеров отныне ограничены многие сферы работы. Из подписанного Шапшой постановления следует, что им запрещено занимать вакансии в сфере торговли, общепита, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также иностранцы не могут работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Региональным организациям дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России. Шапша, как сообщает издание «Подъем», уточнил, что выданные ранее патенты на такую работу остаются в силе, однако продлеваться не будут. Срок патентов не превышает года.
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Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
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Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Шойгу назвал причину обострения ситуации в Европе
Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном.
Как отметили в ведомстве, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», – добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Шогу заявил министру обороны Британии, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
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Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой
Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы, сообщили в пресс-службе организации.
«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования решило перенести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад
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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.
«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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СМИ: Российские школьники победили американскую русофобию в TikTok
В TikTok проходит столкновение между российскими и американскими подростками, они обмениваются мнением вокруг ситуации на Украине, по теме опубликовано свыше 15 тыс. клипов, сообщают СМИ. Сейчас можно заметить доминирование русскоязычных публикаций.
Российские подростки, которые раньше считались сторонниками западных ценностей, вполне патриотичны и готовы стать на защиту Родины перед лицом внешней угрозы, передает Ruposters.ru.
Все началось с довольно агрессивного русофобского тренда, который запустили молодые тиктокеры из США. Это не понравилось блогерам из России, которые тут же перехватили тренд и в довольно остроумной манере высмеяли своих американских сверстников.
«Американские подростки запустили тренд, где говорили: «Высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, подиком с монго, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает», – пояснила блогер под ником Крути Землю.
По ее словам, все это пробудило патриотизм в российских подростках.
«Русские ясно дали понять, что американцы в минус 30 в России не выживут, говоря: «Вы, ребята, вообще видели, чем у нас школьники занимаются на уроке ОБЖ?» Ответочка звучала в стиле: «Дайте мне моего медведя, контурные карты, и в России появятся 50 новых регионов». Также русские подростки указали на незнание американцами географии, пообещали подарить им контурные карты и учебник, потому что они не могут отличить Россию от Украины», – объяснила блогер.
Перейдя в TikTok по тренду, можно заметить доминирование русскоязычных публикаций, в которых российские подростки в основном напоминают заокеанским оппонентам, что только россиянам можно критиковать Россию, и предлагают учить географию, чтобы для начала найти нашу страну на карте. Некоторые цитируют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими резкими высказываниями про США, американских политиков и российско-американские отношения. Вспоминают покойного сатирика Михаила Задорнова, чья фраза про американцев «Ну тупые» уже стала крылатой. Иронизируют над тем, как подростки, обычно сами ругающие свою страну, вдруг становятся ярыми патриотами и начинают ее защищать.
В то же время в немногочисленных постах американцев можно заметить, как они пытаются соревноваться в остроумии, обильно перечисляя разные экзотические предметы и вещи из их повседневной жизни, с помощью которых они собираются покорить Россию после «высадки».
Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Ветеран войны в Афганистане: Мир стоит на пороге серьезных событий
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«Президент Владимир Путин высказывает серьезные опасения по поводу безопасности в мире. Это правильно. Причем, безопасность должна быть не только для россиян, она должна быть общая», – сказал глава московской организации Союза ветеранов Афганистана Петр Петров. Ранее ветеранские организации страны поддержали требования руководства России к НАТО и США по гарантиям безопасности.
«Сегодня сложная международная обстановка. Мы – ветераны войны в Афганистане – особо остро ощущаем, что мир стоит на пороге серьезных событий. Конечно, хотелось бы, чтобы везде был мир, все ладили бы друг с другом, жили спокойно, но не все получается так, как мы того хотим», – заявил председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.
«Безопасность в мире – ключевой вопрос, для нас, для ветеранов войны в Афганистане, это особенно ясно. Война – это слишком тяжелое испытание. Мы на себе испытали, как это – терять боевых товарищей. Это тяжело переживается. Многие помнят те афганские события. Не хотелось бы, чтобы повторялись подобные кровавые события», – подчеркнул Петров. Собеседник напомнил, что на следующей неделе – 15 февраля – отмечается День вывода войск из Афганистана. В Москве, во всех районах запланированы памятные акции, в том числе в Перовском районе столицы, где установлен мемориал погибшим в афганской войне.
В пятницу руководители ведущих ветеранских организаций России, в том числе и Петров, подписали заявление, в котором полностью поддержали требования руководства страны, адресованные Западу, – речь идет о юридическом закреплении договоренностей об отказе стран НАТО от размещения ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ. Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена будет «становым хребтом» страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших «свои жизни самоотверженному служению Родине».
«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных cил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», – говорится в обращении ветеранских организаций.
Подписавшие обращение представители офицерского корпуса призвали «всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий – настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, – к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»
Кроме Петрова, заявление подписали председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов, а также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин.
Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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