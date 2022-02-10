Лавров заявил о различной трактовке минских соглашений Россией и Британией

Россия и Британия по-разному трактуют Минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому», – приводят его слова ТАСС.

По словам Лаврова, он рассказал главе британского МИД Лиз Трасс о невыполнении Киевом Минских договоренностей.

«Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением Минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.

Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.