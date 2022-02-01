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Эксперт: Россия не закрыла дверь для переговоров с Западом о гарантиях безопасности
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«Очень важно, что Владимир Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент оценил контрпредложения США и НАТО на требования Москвы предоставить гарантии безопасности.
«Путин предсказуемо подчеркнул, что адекватных ответов на наши основные озабоченности мы не получили. Но интрига была в другом: многие на Западе ожидали, что Россия после такого хлопнет дверью и откажется от дальнейшего диалога по частным, техническим вопросам», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Более того, отказ от продолжения контактов связывали с возможным началом военной операции на Украине, – уточнил собеседник. – Поэтому очень важно, что Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше».
«Президент признал, что это, судя по всему, дело очень трудное и долгое, но Россия продолжит отстаивать свои позиции, считая их обоснованными и справедливыми. Дверь для переговоров не закрыта, наши западные партнеры могут успокоиться и не готовиться к новой мировой войне», – подчеркнул эксперт.
По мнению Кортунова, Путин, комментируя эту тему, не случайно указал на опасность вступления Украины в НАТО и даже задался вопросом, не придется ли в таком случае воевать с блоком. «Дело в том, что Россия ведет политику сдерживания. Причем мы хотим сдержать не только прием Киева в альянс, но даже дальнейшее расширение его военно-технического сотрудничества с НАТО. Президент сам говорил об освоении украинской территории силами альянса. Кроме того, сейчас есть планы нового объединения – британско-польско-украинского. То есть идет работа по интеграции Украины в натовские структуры даже без формального ее вхождения в блок», – обратил внимание Кортунов.
«Чтобы сдерживание работало, оно должно быть убедительным. В свою очередь, объект сдерживания должен пребывать в состоянии определенного напряжения, – пояснил политолог. – Если бы Путин сказал: «Мы будем полагаться только на дипломатию, дружить со всеми вопреки всему, войны в Европе никогда не будет, а Россия отказывается от военно-технических мер обеспечения своей безопасности», то это только подорвало бы нашу убедительность. Нас не станут слушать, зато продолжат оказывать давление».
«Правда, здесь очень тонкий нюанс: с одной стороны, нужно не создать впечатление, что Россия сегодня-завтра начнет войну; с другой, необходимо сохранять напряжение, чтобы нас воспринимали всерьез. На мой взгляд, президент довольно успешно сбалансировал эти два аспекта», – заключил собеседник.
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с прибывшим в Москву премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – подчеркнул российский лидер. Путин вновь напомнил о том, что руководители Запада «кинули», пообещав по завершении холодной войны не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое», – указалглава государства.
Он также обратил внимание на опасность, которую может повлечь за собой вступление Украины в НАТО – с учетом того, что в украинских доктринальных документах упомянуто «возвращение» Крыма военным путем. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – отметил президент.
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Вместе с тем, Путин отметил что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Российский лидер выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил президент России.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров), свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
При этом подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь. В частности, транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимум 43 млн кубометров и максимум 74 млн кубометров), передает агентство «Прайм».
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений
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«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.
«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.
«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».
«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.
В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением
, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг Кадырова и семьи судьи Янгулбаева
Президент Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, у президента нет таких планов», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко».
Также Песков указал, если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков.
«Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что в сложившейся ситуации «есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы».
«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.
Пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина сообщала, что отец Ибрагима, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни.
В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину
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Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.
«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.
«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.
Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.
Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».
«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией
Никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит – это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, Орбан заявил, что не собирается оставлять свой пост в апреле, а намеревается выиграть выборы. Он заявил, что планирует сотрудничать с Россией много лет.
Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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На Украине предложили начать переговоры о замене минских соглашений
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил утверждением, что минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press.
По утверждению главы СНБО, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал Данилов.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года
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Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют.
«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет».
Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги».
В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт.
Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%.
США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии
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Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.
Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.
По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.
Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.
Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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На Украине призвали ходить в церковь после запуска всех блоков АЭС
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Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль после запуска в стране всех 15 имеющихся энергоблоков АЭС испугался катастрофы, подобной аварии в Чернобыле в 1986 году.
«Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», – заявил генерал в эфире телеканала «Наш».
По его словам, украинский «Энергоатом» находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России. Также генерал призвал ходить в церковь, чтобы «пережить зиму».
«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», – заключил Москаль.
Напомним, в воскресенье украинский «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ему «стало страшно» в связи с запуском на Украине всех имеющихся энергоблоков АЭС.
Сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС.
Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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