Представитель миссии России при ООН Кармазинская заявила о поддержке Москвой идеи создания зоны защиты ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский постоянным обстрелом продолжает играть жизнями украинцев и европейцев, Москва поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

По ее словам, доказательства постоянных обстрелов и угрозы жизням людей были переданы в СБ и ГА ООН, однако западные страны по-прежнему игнорируют ситуацию и не торопятся образумить киевский режим, передает РИА «Новости».

Кармазинская подчеркнула, что Москва сделала все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября прошла максимально эффективно, после чего гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

По словам представителя миссии России при ООН, Россия поддерживает идею о создании безопасной зоны и ждет возможности договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции.