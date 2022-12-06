В Тбилиси обвинили главу украинской дипмиссии в неблагодарности

В Тбилиси резко ответили временному поверенному в делах Украины Андрею Касьянову, который во вторник выразил ряд претензий к Грузии, в первую очередь, за отказ поставлять вооружение украинской стороне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия оказывает Украине «абсолютную политическую поддержку», а также «гуманитарную, которая превышает наши возможности».

«Военную помощь оказывать не будем, чтобы не фиксироваться как сторона в конфликте», – сказал он.

Мамука Мдинарадзе напомнил, что Грузия приняла более 30 тыс. украинских беженцев, а также является соавтором или поддержала более 400 заявлений и резолюций на всевозможных международных форумах в пользу Украины.

Он объяснил отказ от военной помощи Украине тем, что у Грузии есть «оккупированные территории», поэтому такая поддержка привела бы к большим рискам для самого Тбилиси.

«Заявления Касьянова были направлены на то, чтобы причинить вред властям Грузии», – сказал исполсек «Грузинской мечты».