В Кремле заявили об отсутствии реальных шагов Макрона к диалогу с Путиным

Помощник президента Ушаков: Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов нет

Французский лидер Эммануэль Макрон часто говорит о планах построить диалог с президентом Владимиром Путиным, но реальные действия пока не наблюдаются, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Макрон неоднократно заявлял о своем желании поддерживать диалог с Путиным, однако на данный момент это представляется только на словах, передает ТАСС.

При этом Ушаков добавил, что российский лидер планирует поехать в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза в ближайшую пятницу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.