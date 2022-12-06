|
|
Инна Подгорная: Работа с маленькими пациентами – хорошая практика для будущих учителей
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Каждую субботу «Молодежное сестричество» оказывает помощь отделению детской хирургии городской больницы №1 Новороссийска, работая с малышами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель проекта Инна Подгорная. Она участвовал в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.
«Идея создания проекта пришла мне в 2016 году. Я работаю в педагогическом колледже, и одна из знакомых сестер милосердия предложила привлечь студенток к помощи детям, попавшим в больницу. Я согласилась. Поговорила с директором, получила «добро». Так все и закрутилось», – рассказывает преподаватель педагогического колледжа Инна Подгорная.
«Мы начинали очень тихо и спокойно, о проекте мало кто знал. Но, как говорится, дело пошло. Все больше и больше студенток стали нам помогать. Они ходили в больницы с большим удовольствием. Изначально большинство девочек-участниц проекта готовились к специальности «учитель начальных классов». С этого года к нам присоединились студентки других направлений. Да и некоторые преподаватели стали ходить за компанию», – делится Подгорная.
«В 2022 году в нашем проекте произошел небывалый прирост: раньше всем занималась маленькая группа из 25-30 человек. Сейчас число студенток выросло до 70! Все с большим желанием ждут, когда придет их очередь выйти на служение в детскую хирургию городской больницы №1 Новороссийска. Занимаемся этим каждую субботу», – сообщает собеседница.
«Проект имеет две цели. Первая – помочь маленьким пациентам больницы. Вторая – помочь нашим студенткам развить такие добродетельные качества, как милосердие и сострадание. Обладать ими невероятно важно любому будущему педагогу. Девочкам предстоит заботиться о духовном здоровье подрастающего поколения. Это неоценимый опыт», – рассказывает Подгорная.
«Мне запомнилась трогательная история, когда в одну из служб мы встретились с очень внимательным мальчиком. Он не пропускал ни одного слова – трудолюбиво делал поделки, но все время молчал. Когда мы уже собрались уходить, малыш выбежал к нам и подарил кучу конфет. Тогда было Пасхальное служение. Он сказал: «Как здорово, что вы есть! Я принес вам все свои сладости, только, пожалуйста, приходите почаще!», – говорит собеседница.
«Сам проект существует на средства прихода храма Преподобномученицы Елисаветы Романовой. Настоятель храма – иерей Роман Хатков. Он же является руководителем сестричества в нашем городе. То есть, проект существует на средства пожертвований в храм», – сообщает Подгорная.
«Конечно, не обходится и без наших вложений: сами где-то покупаем клей, сами мастерим игрушки для кукольного театра. Многое приходится делать за свой счет, но студентки все понимают – продолжают заниматься этим нелегким делом», – признается преподавательница.
«В целом, наши девочки – большие молодцы. Они часто делятся со мной эмоциями. Говорят, что когда выходят из больницы, всегда пребывают в состоянии тихой радости: на душе так хорошо и спокойно, что хочется вернуться обратно. И это состояние, оно настолько ценно, что о потраченных деньгах не думаешь. Здорово, что этим занимаются будущие учителя», – резюмирует Подгорная.
Инна Подгорная родилась 24 июня 1980 года. Проживая в Новороссийске, она в 2016 году запустила проект волонтерского движения «Молодежное сестричество». Инициатива признана помочь больным детям, находящимся на амбулаторном лечении в детском хирургическом отделении городской больницы №1 Новороссийска.
Как сообщает газета «Новороссийский рабочий», за время существования проекта, девушки-волонтеры удостоились многих благодарственных писем и грамот от различных организаций, а также гранта от администрации города Новороссийска и грамоты от епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста.
Напомним, 5 декабря, в Международный день добровольцев, состоялось вручение премии «МыВместе», в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум, который будет проходить в «Манеже» до 7 декабря.
Международное премия #МЫВМЕСТЕ организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. Премия является продолжением одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России». В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.
Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками
Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы
|
|
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения.
Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь.
Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.
Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий
Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях.
Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях
Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях
Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется.
Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали.
Путин разрешил ежемесячные выплаты на ребенка из средств материнского капитала
Президент Владимир Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка.
В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
|
|
Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.
Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.
При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.
Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.
Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.
Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.
Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.
Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину
Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.
Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.
Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.
Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов
Atlantic Council: Запад нашел менее трети замороженных российских резервов
|
|
Запад не смог обнаружить попавшие под санкции 300 млрд долларов российских резервов, в результате «потери» невозможно эффективно заморозить счета РФ, следует из данных американских и европейских чиновников.
Американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council сообщил со ссылкой на американских и европейских чиновников, что фактически речь идет о том, что из 300 млрд долларов российских «замороженных» активов, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.
Отмечается, что оценка в 300 млрд долларов замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии.
Умер актер Юрий Дубровин
Умер советский и российский актер Юрий Дубровин
|
|
Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин умер на 84-м году жизни.
О смерти актера сообщила «Российская газета». По имеющейся у издания информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия, передает ТАСС.
Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский госуниверситет кинематографии имени Герасимова) в мастерской Михаила Ромма.
Впервые Дубровин на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году во время съемов в Киеве перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста.
Дубровин узнаваем по ролям Сенечки в «На семи ветрах», Петра Золотарева из «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах», Ла Шене в фильме«Д’Артаньян и три мушкетера», эпизодическим ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Алые паруса».
Ряд регионов Украины остался без света
|
|
В ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре страны.
В Сумах и Кривом Роге применили экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии, приводит информацию ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Звуки взрывов раздавались в центре Одессы, там начался пожар на электроподстанции, сообщил телеканал «Киев». По данным украинского «Пятого канала», взрывы с последующим отключением света раздались также в Кировоградской и Николаевской областях.
В частности, во всей Одессе остановился электротранспорт. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии. Предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что электричества нет во всем городе, пишет «Московский комсомолец».
По сообщениям украинских СМИ, нет света и воды в Житомирской области. Также взрывы прогремели во Львовской области, в Харькове и Тернополе.
В «Укрэнерго» подтвердили, что есть значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в некоторых регионах начались аварийные отключения света, передает RT.
«Украинские железные дороги» также сообщили о задержке в движении поездов из-за перебоев с электроснабжением.
Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за разрушений в энергетической инфраструктуре Украины возможны масштабные отключения света. «Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Харьковской и Полтавской областях начали работать ПВО.
Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
|
|
Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
|
|
Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Названа предварительная причина массовой гибели тюленей в Дагестане
Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что тюлени в Дагестане могли погибнуть из-за кислородного голодания
Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, вызванной выбросом природного газа, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Радионовой, ученые изучают причину массовой гибели тюленей в Дагестане, по предварительным данным, у тюленей было кислородное голодание, механических повреждений от рыболовных сетей нет, передает ТАСС.
Также глава Росприроднадзора заявила, что гипоксию – кислородное голодание – вызвал выброс природного газа, пока это основная версия ученых.
По ее словам, загрязнения воды не были зафиксированы, острых отравлений у животных нет, результаты проб будут получены к концу недели.
Радионова напомнила, что за последние два года фиксируется второй массовый случай гибели тюленей, в 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана погибли две тысячи тюленей.
Ранее в Минприроды региона сообщили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили уже 2,5 тыс. мертвых тюленей.
Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту
|
|
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава государства сел за руль автомобиля и лично проехал по мосту, также президент пообщался со строителями, сообщает РИА «Новости».
Президент спросил про левую сторону моста. «Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?» – спросил он.
«Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая», – ответил Хуснуллин.
Президент поручил это сделать.
Путин поинтересовался у Хуснуллина, мешал ли шторм восстановлению моста.
«Очень мешали (шторма), из 56 дней 22 был шторм. Исходя из этого были применены уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли», – рассказал вице-премьер.
Кроме того, Путин согласился с идеей Хуснуллина наградить строителей, которые восстановили Крымский мост в короткие сроки.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места. По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета.
Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника
В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома
Германская компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома
Германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году, сообщила газета Handelsblatt.
Handelsblatt пишет со ссылкой на представителя компании, что и Uniper, и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с Газпромом.
При этом с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток». На этом фоне, как пишет газета, Uniper и RWE должны закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Понесенные убытки должен нести Газпром, считают в компаниях, передает ТАСС.
Напомним, энергоконцерн Uniper подал иск к Газпрому с требованием возместить убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. Газпром требования отвергает.