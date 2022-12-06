Инна Подгорная: Работа с маленькими пациентами – хорошая практика для будущих учителей

Каждую субботу «Молодежное сестричество» оказывает помощь отделению детской хирургии городской больницы №1 Новороссийска, работая с малышами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель проекта Инна Подгорная. Она участвовал в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.

«Идея создания проекта пришла мне в 2016 году. Я работаю в педагогическом колледже, и одна из знакомых сестер милосердия предложила привлечь студенток к помощи детям, попавшим в больницу. Я согласилась. Поговорила с директором, получила «добро». Так все и закрутилось», – рассказывает преподаватель педагогического колледжа Инна Подгорная.

«Мы начинали очень тихо и спокойно, о проекте мало кто знал. Но, как говорится, дело пошло. Все больше и больше студенток стали нам помогать. Они ходили в больницы с большим удовольствием. Изначально большинство девочек-участниц проекта готовились к специальности «учитель начальных классов». С этого года к нам присоединились студентки других направлений. Да и некоторые преподаватели стали ходить за компанию», – делится Подгорная.

«В 2022 году в нашем проекте произошел небывалый прирост: раньше всем занималась маленькая группа из 25-30 человек. Сейчас число студенток выросло до 70! Все с большим желанием ждут, когда придет их очередь выйти на служение в детскую хирургию городской больницы №1 Новороссийска. Занимаемся этим каждую субботу», – сообщает собеседница.

«Проект имеет две цели. Первая – помочь маленьким пациентам больницы. Вторая – помочь нашим студенткам развить такие добродетельные качества, как милосердие и сострадание. Обладать ими невероятно важно любому будущему педагогу. Девочкам предстоит заботиться о духовном здоровье подрастающего поколения. Это неоценимый опыт», – рассказывает Подгорная.

«Мне запомнилась трогательная история, когда в одну из служб мы встретились с очень внимательным мальчиком. Он не пропускал ни одного слова – трудолюбиво делал поделки, но все время молчал. Когда мы уже собрались уходить, малыш выбежал к нам и подарил кучу конфет. Тогда было Пасхальное служение. Он сказал: «Как здорово, что вы есть! Я принес вам все свои сладости, только, пожалуйста, приходите почаще!», – говорит собеседница.

«Сам проект существует на средства прихода храма Преподобномученицы Елисаветы Романовой. Настоятель храма – иерей Роман Хатков. Он же является руководителем сестричества в нашем городе. То есть, проект существует на средства пожертвований в храм», – сообщает Подгорная.

«Конечно, не обходится и без наших вложений: сами где-то покупаем клей, сами мастерим игрушки для кукольного театра. Многое приходится делать за свой счет, но студентки все понимают – продолжают заниматься этим нелегким делом», – признается преподавательница.

«В целом, наши девочки – большие молодцы. Они часто делятся со мной эмоциями. Говорят, что когда выходят из больницы, всегда пребывают в состоянии тихой радости: на душе так хорошо и спокойно, что хочется вернуться обратно. И это состояние, оно настолько ценно, что о потраченных деньгах не думаешь. Здорово, что этим занимаются будущие учителя», – резюмирует Подгорная.

Инна Подгорная родилась 24 июня 1980 года. Проживая в Новороссийске, она в 2016 году запустила проект волонтерского движения «Молодежное сестричество». Инициатива признана помочь больным детям, находящимся на амбулаторном лечении в детском хирургическом отделении городской больницы №1 Новороссийска.

Как сообщает газета «Новороссийский рабочий», за время существования проекта, девушки-волонтеры удостоились многих благодарственных писем и грамот от различных организаций, а также гранта от администрации города Новороссийска и грамоты от епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста.

Напомним, 5 декабря, в Международный день добровольцев, состоялось вручение премии «МыВместе», в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум, который будет проходить в «Манеже» до 7 декабря.

Международное премия #МЫВМЕСТЕ организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. Премия является продолжением одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России». В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.