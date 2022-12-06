Обозреватель Responsible Statecraft Снайдер: Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией

Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказался от выполнения Минских соглашений, выразил мнение обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер в авторской статье.

Как отмечается в материале, Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20) на Бали, заявил, что Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных «Минску-3», которые якобы позволили России нарастить силы, передает ТАСС.

Обозреватель отметил, что слова Зеленского, хоть и были хорошо подобраны для аудитории с дипломатической точки зрения, однако неточно отражали историю. Снайдер подчеркнул, что это не Россия использовала время, полученное благодаря Минским соглашениям, для наращивания сил и последующего нарушения договоренностей, а Украина.

По оценке автора, в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе на установление мира с Россией. Зеленский, в частности, получил голоса русскоязычных жителей юга и востока Украины. Как полагает обозреватель, для выполнения договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями, Зеленский должен был заручиться поддержкой США, однако не получил ее. В результате Зеленский отказался выполнять Минские соглашения, а впоследствии США не смогли заставить его вернуться на путь дипломатии.

Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в Североатлантический альянс.

В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Британия) Ричарда Саквы. Он отметил, что ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений. Как отмечает Снайдер, с этим согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хоть и поддерживали Минские соглашения публично, на деле ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.