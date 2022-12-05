Следователи нашли тайник с телефонами рассылавшего фейки о СВО колумбийца

Следователи обнаружили тайник с телефонами, откуда американцы рассылали фейки о СВО

Следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно, следует из видеоматериалов дела.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что для массовых рассылок использовались специальные бот-фермы из смартфонов. Такую бот-ферму, в частности, иностранец собрал и спрятал в раздевалке спортивного клуба одного из торговых центров на севере Москвы, следует из видеоматериалов дела. На видео оперативных действий запечатлено изъятие тайника в виде поясной сумки-барсетки, в которую спрятаны несколько смартфонов, подключенных к аккумуляторам, передает РИА «Новости».

«Они (кураторы) просили подыскать места в большом скоплении людей, для того чтобы был очень большой поток передачи данных с различных телефонов», – пояснил источник.

На допросах мужчина признал свою вину, но рассказал, что был всего лишь содержателем бот-фермы. Настоящими организаторами и администраторами бот-фермы являлись анонимные сообщники, которые живут за рубежом. Через специальное программное обеспечение, которое он устанавливал на смартфоны, операторы удаленно распоряжались трубками, как если бы держали их в руках.

«Как мы собрали все эти факты, мы понимали, что по часовому поясу они находятся на той стороне (планеты). Ну то есть в Америке. Южная, Северная. Потом, дальше выясняется, что это Северная Америка», – рассказал колумбиец.

Ранее сообщалось, что украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации.