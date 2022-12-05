В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку от тепловизоров

ЦНИИточмаш (концерн «Калашников» «Ростеха») запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в Ростехе.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент ручной гранате РДГ-У. Указанное изделие должно обеспечивать маскировку в инфракрасном диапазоне, защищать от тепловизионных прицелов, передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. Причем граната способна маскировать как отдельных бойцов, так и небольшие подразделения военнослужащих и технику.

Маскировка достигается с помощью оздания тепловых зон и повышенной парусностью, плавно оседающих горящих в воздухе плоских пироэлементов.

В РДГ-У содержатся два дымообразующих состава для постановки завесы и длительного подпитываемого задымления. Они разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой.

Как уточнили в ЦНИИточмаш, их изделие уже завершило предварительные испытания, потвенрдив в их ходе заявленные характеристики. Скоро должны начаться госиспытания. «После этого может быть начата опытная эксплуатация и серийное производство», – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Напомним, впервые разработку представили на форуме «Армия-2022».