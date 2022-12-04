Власти направили 7,2 млрд рублей на школьные автобусы и машины для скорой помощи в регионах

Кабмин выделил более 7 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство России дополнительно выделило 7,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи для регионов, сообщается на сайте кабмина.

По сообщению кабмина, из бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку1,1 тыс. школьных автобусов пойдет 3 млрд рублей. На закупку 937 автомобилей скорой помощи предусмотрены 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.

«В 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрено 16 млрд рублей, за счет которых для регионов было приобретено более 3 тыс. школьных автобусов и свыше 1,2 тыс. машин скорой помощи», – отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не нужно затягивать выделение средств на поддержку регионов и оставлять это на последние дни года.