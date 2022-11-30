Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам Путин призвал не затягивать выделение средств для поддержки регионов 30 ноября 2022, 14:55 Текст: Ольга Иванова

Не нужно затягивать выделение средств на поддержку регионов и оставлять это на последние дни года, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов ... не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Путина, в текущем году страна столкнулась с инфляцией, а зарплаты по экономике в целом «тоже хотя бы в номинальную прибавляют». В ходе совещания Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. Путин заявил, что, по данным правительства, бюджеты регионов хорошо наполняются, поэтому он рассчитывает, что субъекты будут правильно расставлять приоритеты и акцент будет сделан на повышение доходов граждан. Ранее Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников. Новости СМИ2

Путин потребовал расселить людей из трущоб 30 ноября 2022, 11:57 Текст: Антон Никитин

Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах. Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства. Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы. Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников 30 ноября 2022, 14:37

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС. Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане. «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он. В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства. Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты. Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере. Новости СМИ2 Путин отметил энергичное развитие судебной системы России Президент Владимир Путин отметил энергичное развитие судебной системы России в последние годы 29 ноября 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым высоко оценил работу российской судебной системы и выразил надежду, что она будет развиваться и впредь. «В последние годы и десятилетия судебная система развивается достаточно энергично и демонстрирует очень хороший уровень ответа на те требования, которые время предъявляет к судебной системе», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил огромную роль, которую играет судебная система в стране, и выразил надежду на то, что она, во главе с Верховным и Конституционным судами, будет развиваться и дальше и удовлетворять требования по защите интересов государства и граждан, их прав, свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в политической, экономической и уголовно-правовой. Ранее Путин заявил, что судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными. Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере Путин: В социалке скромный уровень зарплат 30 ноября 2022, 12:50 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках. В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии. На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов. Новости СМИ2 Путин: Люди должны получать качественные медуслуги по месту жительства Путин: Люди должны получать качественные медицинские услуги по месту жительства 30 ноября 2022, 12:37 Текст: Елизавета Шишкова

Россияне должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут, развитие здравоохранения является приоритетом для властей, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ. Он отметил, что власти в целях развития здравоохранения реализуют комплексные программы модернизации первичного звена в регионах. Также ведется работа по улучшению оказания медпомощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, передает РИА «Новости». Путин добавил, что государство также постепенно увеличивает расходы на социальную сферу. Он пояснил, что именно такой подход зафиксирован в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку, передает ТАСС. Ранее Путин пообещал, что объем средств, потраченных на медицину, будет увеличиваться. Путин указал на рост конкуренции на Каспии 30 ноября 2022, 14:00 Текст: Антон Никитин

Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание. В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии. Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна. В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Новости СМИ2 Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт» 30 ноября 2022, 15:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%. По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку. «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин. Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников. Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему 30 ноября 2022, 14:53 Текст: Александра Юдина

Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. Новости СМИ2 Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться 30 ноября 2022, 14:32 Текст: Ольга Иванова

В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере». Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин. Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет. По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране. Путин заявил о неизменности планов по вводу соцобъектов и жилья 30 ноября 2022, 11:50 Текст: Антон Никитин

Планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы, сообщил президент Владимир Путин. По словам российского лидера, несмотря на все сложности и вызовы сегодняшнего дня, планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются, передает ТАСС. При этом, отметил Путин, России нужно увеличивать масштаб и динамику в создании социальных объектов. В среду Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС. В частности, глава государства планирует открыть больницу в Курске и онкодиспансер в Красноярске, новые многоквартирные жилые дома в Архангельске, школы в Нижнем Новгороде и Иркутской области, драматический театр в Чите, обустроенную прибрежную зону в городе Губкине Белгородской области и другие объекты. Ранее Путин заявлял, что огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе. Новости СМИ2 Путин отметил большой объем работ по оздоровлению Волги Президент России Владимир Путин оценил ход работ по программе «Оздоровление Волги» 30 ноября 2022, 13:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин оценил ход работ по программе «Оздоровление Волги», отметив, что предстоит еще много работы. Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в регионах. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, вводимый в регионе объект – очистные сооружения – очень современный, с высокотехнологичным оборудованием. Он поблагодарил президента и правительство за такие программы, как «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». «Это вопросы экологии, вопросы здоровья людей, улучшения качества жизни <...> Мы очень рассчитываем при дальнейшем продлении программы «Оздоровление Волги» построить еще большее количество таких объектов», – передает ТАСС слова Евраева. «Там еще очень много работы. Но если мы будем действовать так, как на этом объекте, безусловно, будем добиваться результатов», – прокомментировал Путин. Он добавил, что обсуждал вопросы экологии утром в среду с курирующей эту тему вице-премьером Викторией Абрамченко. «Она говорит: экологическая тема в России, в отличие от некоторых других стран, совсем не умерла. Мы активно по этому направлению работаем», – сказал президент. Путин назвал приоритетным направлением рост доходов в России Президент Владимир Путин назвал приоритетом выход на реальный рост доходов в России 30 ноября 2022, 13:52 Текст: Александра Юдина

Приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, целенаправленная работа будет направлена не только на сокращение бедности, но и на устранение неравенства в стране в целом, передает ТАСС. Глава государства заметил, что по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5% – небольшая, но позитивная динамика. Сохранить такую позицию, подчеркивает Путин, необходимо за счет целевой адресной поддержки государства. При этом по сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%, а номинальный рост доходов за девять месяцев этого года составил 12,8%. Президент подчеркнул, что необходимо закреплять такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Ранее Владимир Путин обозначил неизменные социальные приоритеты России, в центре внимания находятся семья, дети, здоровье и образование. Новости СМИ2 В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева 30 ноября 2022, 15:52 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля. Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года. Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран. Путин назвал социальные приоритеты России 30 ноября 2022, 13:44 Текст: Антон Никитин

Базовые, стратегические социальные приоритеты России остаются неизменными, в центре внимания – семья, дети, здоровье и образование, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов. В центре внимания, по словам Путина, «всегда будут семья, дети, человек, его здоровье и образование, его запросы, широкие возможности для самореализации», передает ТАСС. Уверенное развитие России, по словам главы государства, заключается в первую очередь в новом качестве жизни в регионах. Президент отметил, что планы по созданию новых социальных объектов в стране реализуются, несмотря на COVID-19 и другие действующие ограничения. По словам Путина, открытые в среду соцобъекты – лишь небольшая часть той масштабной работы, которую власти провели в этом году, но их можно считать наглядным примером. Путин выразил благодарность главам российских регионов, представителям социальной сферы, строителям за ввод важных объектов и пожелал всем дальнейших успехов. Ранее Путин потребовал расселить людей из трущоб. Он также заявил, что в Кремле и правительстве будут обращать внимание на то, как власти Архангельской области выполняют обещания по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Новости СМИ2 Путин пообещал проследить за расселением аварийных домов в Архангельске 30 ноября 2022, 13:31 Текст: Антон Никитин

В Кремле и правительстве будут обращать внимание на то, как власти Архангельской области выполняют обещания по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья, пообещал президент России Владимир Путин. Зампредседателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин рассказал о работе по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. По его словам, перспективы «очень хорошие», темп по аварийной программе увеличен в три раза. Рожин отметил, что программа будет завершена к сентябрю 2024 года, и все люди, которые проживали в аварийных домах до 1 января 2017 года, переедут в благоустроенное жилье, передает РИА «Новости». Путин выразил надежду, что все эти обещания будут выполнены. «И губернатор, надеюсь, посмотрит», – отметил глава государства, добавив, что за исполнением этих планов будут следить в правительстве. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в свою очередь доложил президенту о вводе в строй новых объектов. В частности, он сообщил о выполнении поручения президента по повышению темпов переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. В среду в эксплуатацию вводятся шесть девятиэтажных многоквартирных домов в столице региона. Цыбульский сказал, что это большой прорыв. Он также сообщил, что до конца года будут возведены 17 многоквартирных домов на территории области, а в ближайшие два года еще 74 многоквартирных дома, что позволит улучшить жилищные условия почти для 15 тыс. жителей Архангельской области. Ранее Путин потребовал расселить людей из трущоб.