Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников

В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС.

Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане.

«И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он.

В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях.

По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства.

Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты.

Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере.